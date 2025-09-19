أخبار الرياضة

في ليلة تألق حجازي.. نيوم يحقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا بدوري روشن

آياتي خيري

في واحدة من ليالي دوري روشن للمحترفين، الدوري السعودي نجح فريق نيوم في حصد فوزه الأول تاريخيًا على ملعبه فى الدورى السعودى للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه الأخدود بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس على استاد مدينة تبوك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

العيبيري يسجل لنيوم

وتمكن نجم نادي نيوم عبد الملك العييرى من خطف هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 28، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة، وسط تألق المدافع المصرى أحمد حجازى الذى قاد الخط الخلفى للفريق باقتدار.

وعقب هذا الانتصار، رفع نيوم رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الثامن، بعدما افتتح مشواره بخسارة أمام الأهلى ثم عاد ليحقق فوزًا مهمًا على ضمك فى الجولة الثانية.

تعثر مستمر للأخدود

فى المقابل، تستمر بداية الأخدود المتعثرة هذا الموسم، بعدما تلقى الخسارة الثالثة تواليًا ليبقى فى ذيل الترتيب بدون أى نقطة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الأخدود سيباستيان بيدروزا فى الدقيقة 90 والأخيرة من المواجهة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


