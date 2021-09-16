في ليالي ابطال اوروبا: ريال مدريد يفوز علي انتر ميلان وريمونتادا انجليزية من ليفربول على ميلان

ليالي أبطال أوروبا لا مثيل لها في الجمال والإثارة والمتعة ولذلك انتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة قمم هذا اليوم وكانت بين ريال مدريد وإنتر ميلان وانتصر فيها الأبيض الأسباني والمواجهة الأخرى جمعت بين ليفربول واسي ميلان وانتصر فيها الأحمر الإنجليزي.

فاز ريال مدريد بعد أن حل ضيف على إنتر ميلان الإيطالي في ملعبه بقيادة كارلوس انشلوتي بنتيجة واحد صفر ولكن الجميع شاهد كيف لعب إنتر ميلان وكم الفرص الضائعة والمحققة لديهم ولذلك الحظ لم يحالفهم ولكن حالف دائما صاحبه ريال مدريد، سجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب البرازيل رودريجو جوس في الدقيقة 89بعد أن اتجهت المباراة إلى التعادل السلبي ونجم هذا اللقاء من وجهة نظري هو كورتوا حارس الريال وهجوم انتر ميلان وما قدموه اليوم ولكن لم يحالفهم الحظ.

يتصدر ريال مدريد المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط متقاسما هذا المركز مع شيريف تيراسبوبل المولدوفي الذي فاز على شاختار دونتسك الأوكراني بثنائية نظيفة ويتطلع بطل اوروبا الي ان يعود الي بطولته المحبوبة وهي دوري ابطال اوروبا.

ونأتي إلى المباراة التي شغلت أجوائها الجماهير المتابعة حيث كان التقدم لصالح ليفربول وبعدها يقلبها الميلان لصالحه ولكن الشوط الثاني يلعب أن ليفربول في ملعبه لم يخسر ويخذل جماهيره.

سجل الهدف الأول ألكسندر أرنولد بعد تسديدة رائعة واختراق لدفاعات فريق اسي ميلان في الدقيقة التاسعة من المباراة.

ثم تاتي في الدقيقة 14 ركلة جزاء لصالح نادي ليفربول ولكن يتصدى لها الحارس بعد تسديدة من نجمنا المصري محمد صلاح.

وتعادل أنتي ريبيتش لصالح ايه سي ميلان في الدقيقة ميلان في الدقيقة 42 من عمر المباراة ولم يمضي وقت طويل وأضاف براهيم دياز الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 44 بعد متابعة على تسديدة ريبيتش التي أبعدها دفاع ليفربول ليجدها الأسباني أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني شكل تاني للنادي ليفربول من المعهود ان ليفربول لا يخسر في ملعب الأنفيلد وخصوصا من فرق إيطاليا، لذلك عزمت لاعبي ليفربول على الفوز بهذه المباراة.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 49 من عمر المباراة، وبعدها بدقائق قليلة تنقلب الطاولة علي اسي ميلان وجاء هندرسون بالهدف الثالث في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

مباراة حظى متابعيها علي جرعة من الإدرنالين الصحي من متعة وإثارة لا توصف وعاشت جماهير الأنفليد وجماهير اسي ميلان لحظات صعبة في هذه المباراة ولكن الحظ اليوم لا يحالف فرق إيطاليا على الإطلاق.