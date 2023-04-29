في لقطة إبداع.. شاهد تيفو جمهور الهلال لمباراة أوراوا الياباني في النهائي

يواجه نادي الهلال نظيره أوراوا الياباني اليوم في ذهاب بطولة نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وقامت جماهير الهلال بإعداد تيفو رائع لمؤازرة الفريق ضد أوراوا، في لقطة إبداع جديدة تتنافس فيها الجماهير السعودية في إبهار الجميع، وهو ما يزيد من شعبية الفرق السعودية في المنطقة العربية وأيضا على المستوى العالمي.

ويعرف التيفو بأنه الصورة التي تعرضها الجماهير في المدرج قبل وأثناء المباراة، وقد يكون عباراة عن رسالة موجهة أو مجرد شكل جمالي بهدف التشجيع، وظهرت فكرة التيفو بين روابط الأولتراس في أمريكا اللاتينية ومن ثم انتقلت إلى أوروبا وخاصة في ألمانيا ثم تناقلتها جماهير شمال إفريقيا وخاصة المغرب ومصر وتونس والجزائر، ومؤخرا انتشرت بكثافة في منطقة الخليج العربي وخاصة جماهير الفرق السعودية.

من المتوقع أن تكون مباراة الهلال ضد أوراوا مباراة حماسية ليس فقط لكونها بين فريقين من صفوة الفرق الأسيوية ولكن أيضا لكونها مباراة معتادة في الدور النهائي، فيسعى الهلال لتأكيد هيمنته الأسيوية ويطمح أوراوا إلى كسر عقدة الهلاليين، وإليكم تفاصيل المباراة في السطور التالية:

موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

تم تحديد موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الليلة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

سيتم نقل مباراة الهلال وأوراوا من خلال قناة SSC 1 المفتوحة فقط للقاطنين داخل حدود المملكة العربية السعودية.

وستعرض المباراة أيضًا عبر قناة SSC1 HD المشفرة للمشتركين في باقة القنوات الرياضية في شبكة SSC السعودية.

وخارج المملكة تبث المباراة على قنوات Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.

تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

بالنظر إلى المدير الفني لنادي الهلال رامون دياز نجد أنه لا يفضل التغيير في خطته كثيرا، وبالتالي من المتوقع أن يبدأ لقاء نصف نهائي كأس الملك بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – محمد جحفلي – جانغ هيون سو – سعود عبد الحميد

حخط الوسط: سلمان الفرج – غوستافو كويار – محمد كنو

خط الهجوم: ميشيل – أوديون إيغالو – موسى ماريغا

تيفو جماهير الهلال في مدرجات ملعب الجوهرة الآن

انتهت جماهير الهلال من تجهيز التيفو التشجيعي الخاص بها لمباراة النهائي أمام أوراوا، وتداولت الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي صورا لمدرجات استاد الملك فهد مزينة باللونين الأزرق والأبيض استعدادا لمباراة المساء.