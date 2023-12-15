في غياب صلاح.. ليفربول يخسر من سانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2023 – 2024

فاز فريق سانت جيلواز البلجيكي على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-1 في مباراة جرت بينهما اليوم الموافق 14/12/2023، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي2023-2024.

ملخص المباراة

سجل محمد الأمين عمورة هدفًا لسانت جيلواز في الدقيقة 32.

ورد ليفربول بهدف من جاريل كوانساه في الدقيقة 40.

ثم أحرز كاميرون بويرتاس هدف التقدم لسانت جيلواز في الدقيقة 43.

سبب غياب محمد صلاح

يُذكر أن محمد صلاح لم يشارك في هذه المباراة نظرًا لقرار المدرب يورجن كلوب بإراحته.

تأهل ليفربول

رغم هذه الخسارة، يظل ليفربول في صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة ويتأهل للدور القادم، في حين احتل سانت جيلواز المركز الثالث برصيد 8 نقاط.