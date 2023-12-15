في غياب صلاح.. ليفربول يخسر من سانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2023 – 2024

قد يهمك:
عن الكاتب:
صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.
فاز فريق سانت جيلواز البلجيكي على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-1 في مباراة جرت بينهما اليوم الموافق 14/12/2023، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي2023-2024.
صافرة النهاية في ملعب لوتو بارك. #جيلواز_ليفربول | #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/AXJV7hwrCe
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 14, 2023
يُذكر أن محمد صلاح لم يشارك في هذه المباراة نظرًا لقرار المدرب يورجن كلوب بإراحته.
رغم هذه الخسارة، يظل ليفربول في صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة ويتأهل للدور القادم، في حين احتل سانت جيلواز المركز الثالث برصيد 8 نقاط.
صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.