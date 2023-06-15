في عمر الـ37.. الأمير لوكا مودريتش يقدم مباراة مذهلة أمام منتخب هولندا

حقق المنتخب الكرواتي فوزًا كبيرًا على منتخب هولندا بنتيجة 4-2 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وتأهل المنتخب الكرواتي إلى النهائي ليواجه الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا، تقدم منتخب هولندا أولاً عن طريق دونيل مالين في الدقيقة 34، ولكن تمكن المنتخب الكرواتي من إدراك التعادل عن طريق أندريه كراماريتش في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 72 سجل ماريو بازاليتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي، وسجل اللاعب نواه لانغ هدف التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وبصناعة من الأسطورة لوكا مودريتش سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 98، وفي الدقيقة 116 سجل لوكا مودريتش الهدف الرابع من ركلة جزاء، ويأمل المنتخب الكرواتي في تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

أرقام لوكا مودريتش ضد هولندا

قدم الأسطورة لوكا مودريتش مباراة مثالية أمام منتخب هولندا، وأصبح اللاعب حديث العالم أجمع، وجاءت أرقام مودريتش في المباراة كالتالي:

الإحصائيات الأرقام عدد دقائق اللعب 120 الأهداف 1 التمريرات الحاسمة 1 لمس الكرة 119 التمريرات الصحيحة 81 من أصل 91 دقة التمرير 89% التمريرات المفتاحية 2 العرضيات الناجخة 1 من أصل 4 الكرات الطويلة الناجحة 7 من أصل 9 المواجهات الثنائية الناجحة 10 من أصل 16 الأخطاء المرتكبة عليه 4 المراوغات التي تمت عليه 0 التقييم 9.2 (أعلى تقييم بفارق كبير)

رأي مودريتش في رحيل بنزيما

سُئل اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في مؤتمر صحفي قبل مباراة منتخب بلاده ضد هولندا عن رأيه في رحيل زميله كريم بنزيما، وأجاب مودريتش بأنه ليس لديه أي تعليق إضافي في هذه المسألة، ولكن في النهاية يحق لأي شخص اختيار طريقه، ويجب على كل شخص اختيار الطريق الأفضل لمستقبله المهني، وأعرب عن حزنه لفقدان لاعب مثل بنزيما، ولكنه في الوقت نفسه عبر عن تقديره وامتنانه لكل ما قدمه بنزيما حتى الآن، وتمنى له التوفيق في حياته المهنية المقبلة.