في صفقة نارية “لودي هلالي”.. الهلال يوقع رسميا مع مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي بحسب الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو»

أصبح بشكل رسمي، المدافع البرازيلي رينان لودي، لاعب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لاعبا لصالح نادي الهلال السعودي، وذلك ضمن حزمة صفقات ينوي الهلال أن يفاجئ بها جماهيره، بحسب الحساب الرسمي على منصة “إكس” للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وانضم لودي بعقد قيمته تقترب من 20 مليون يورو- المصدر: فابريزيو رومانو

لودي صاحب الـ25 عاما، لعب لكبرى الأندية الأوروبية مثل أتلتيكو مدريد الإسباني، مدافع ولا أقوى، ويعول عليه الهلال في تدعيم الدفاع كظهير أيسر يعمل كمحرك ضغط وينطق وسط الملعب.

🚨🔵🇸🇦 Renan Lodi to Al Hilal, here we go! Deal in place on both club and player side, contract valid until June 2027.

Olympique Marseille will receive around €20m fee, documents to be signed on Monday.

❗️ Understand it will be formal loan with buy clause — 100% mandatory. pic.twitter.com/1wM4sfRgbZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2024