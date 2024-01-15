في صفقة نارية “لودي هلالي”.. الهلال يوقع رسميا مع مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي بحسب الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو»

أصبح بشكل رسمي، المدافع البرازيلي رينان لودي، لاعب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لاعبا لصالح نادي الهلال السعودي، وذلك ضمن حزمة صفقات ينوي الهلال أن يفاجئ بها جماهيره، بحسب الحساب الرسمي على منصة “إكس” للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وانضم لودي بعقد قيمته تقترب من 20 مليون يورو- المصدر: فابريزيو رومانو

لودي صاحب الـ25 عاما، لعب لكبرى الأندية الأوروبية مثل أتلتيكو مدريد الإسباني، مدافع ولا أقوى، ويعول عليه الهلال في تدعيم الدفاع كظهير أيسر يعمل كمحرك ضغط وينطق وسط الملعب.

🚨🔵🇸🇦 Renan Lodi to Al Hilal, here we go! Deal in place on both club and player side, contract valid until June 2027. Olympique Marseille will receive around €20m fee, documents to be signed on Monday. ❗️ Understand it will be formal loan with buy clause — 100% mandatory. pic.twitter.com/1wM4sfRgbZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2024

وبحسب «مدرج الهلال» المقرب من كواليس عقد الصفقة، فقد صرح المدير الفني البرتغالي «جورجي جيسوس» بأن اللاعبين “ميشيل نيمار ومالكوم” قد لعبا دورا كبيرا في إقناع لودي بالانضمام إلى الهلال السعودي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 || عاجل :

لعب الرباعي "المدرب خيسوس – ميشيل – نيمار – مالكوم" دورًا كبيرًا في إقناع "رينان لودي" بالانضمام للهلال 💙💙💙 pic.twitter.com/45i3AisiJs — مدرج الهلال (@modarajalhilal) January 14, 2024

وسيكون الظهور الأول للاعب مع الهلال في بطولة كأس موسم الرياض أمام إنتر ميامي الذي يلعب في صفوفه ميسي، على أرضية ملعب “كينغدوم أرينا”.

وانتقل النجم البرازيلي إلى الهلال في صفقة قيمتها نحو 17 مليون باوند، مقسمة على شكل دفعات كالآتي:

3 مليون باوند لمدة 6 شهور.

7 مليون باوند في الموسم الذي يليه.

7 مليون باوند في الموسم التالي.

🚨🚨🚨🚨🚨 || هيكلة دفع مبالغ صفقة رينان لودي :

• 3 مليون باوند (لمدة 6 أشهر)

• 7 مليون باوند (الموسم القادم)

• 7 مليون باوند (الموسم الذي يليه) pic.twitter.com/zlKr9D9qaP — مدرج الهلال (@modarajalhilal) January 14, 2024

رسميا.. الصفقة سيتم الإعلان عنها الإثنين

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، بأن الصفقة سارية من جانب النادي واللاعب، والعقد ساري حتى يونيو 2027، وسيحصل أولمبيك مارسيليا على رسوم تبلغ نحو 20 مليون يورو، وسيتم التوقيع على كافة المستندات يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024.

وأكد فابريزيو أن العقد سيكون إلزاميا للأطراف كلها، وأنه سيكون بمثابة عطاء ومبلغ رسمي بشرط الشراء.

🚨🔵🇸🇦 Renan Lodi to Al Hilal, here we go! Deal in place on both club and player side, contract valid until June 2027. Olympique Marseille will receive around €20m fee, documents to be signed on Monday. ❗️ Understand it will be formal loan with buy clause — 100% mandatory. pic.twitter.com/1wM4sfRgbZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2024

جماهير الهلال تعبر عن فرحها بهاشتاج #لودي_هلالي

وانطلق هاشتاج #لودي_هلالي، احتفالا من الجماهير الهلالية بالصفقة الكبيرة، والتي بها سيكتمل ثلاثي السامبا البرازيلي.

وكتب «محمد الهلالي» عن صفقة رينان لودي مباركا لجماهير الهلال “جمهور الزعيم، ألف مبروك، رينان لودي في الطريق إلى الهلال، نتمنى له كل التوفيق مع كبير آسيا، الزعيم العالمي، الهلال”.