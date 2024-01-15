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في صفقة نارية “لودي هلالي”.. الهلال يوقع رسميا مع مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي بحسب الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو»

أحمد مراد

أصبح بشكل رسمي، المدافع البرازيلي رينان لودي، لاعب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لاعبا لصالح نادي الهلال السعودي، وذلك ضمن حزمة صفقات ينوي الهلال أن يفاجئ بها جماهيره، بحسب الحساب الرسمي على منصة “إكس” للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

هاشتاج سعودي.. #لودي_هلالي

وانضم لودي بعقد قيمته تقترب من 20 مليون يورو- المصدر: فابريزيو رومانو

لودي صاحب الـ25 عاما، لعب لكبرى الأندية الأوروبية مثل أتلتيكو مدريد الإسباني، مدافع ولا أقوى، ويعول عليه الهلال في تدعيم الدفاع كظهير أيسر يعمل كمحرك ضغط وينطق وسط الملعب.

وبحسب «مدرج الهلال» المقرب من كواليس عقد الصفقة، فقد صرح المدير الفني البرتغالي «جورجي جيسوس» بأن اللاعبين “ميشيل نيمار ومالكوم” قد لعبا دورا كبيرا في إقناع لودي بالانضمام إلى الهلال السعودي.

وسيكون الظهور الأول للاعب مع الهلال في بطولة كأس موسم الرياض أمام إنتر ميامي الذي يلعب في صفوفه ميسي، على أرضية ملعب “كينغدوم أرينا”.

وانتقل النجم البرازيلي إلى الهلال في صفقة قيمتها نحو 17 مليون باوند، مقسمة على شكل دفعات كالآتي:

  • 3 مليون باوند لمدة 6 شهور.
  • 7 مليون باوند في الموسم الذي يليه.
  • 7 مليون باوند في الموسم التالي.

رسميا.. الصفقة سيتم الإعلان عنها الإثنين

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، بأن الصفقة سارية من جانب النادي واللاعب، والعقد ساري حتى يونيو 2027، وسيحصل أولمبيك مارسيليا على رسوم تبلغ نحو 20 مليون يورو، وسيتم التوقيع على كافة المستندات يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024.

وأكد فابريزيو أن العقد سيكون إلزاميا للأطراف كلها، وأنه سيكون بمثابة عطاء ومبلغ رسمي بشرط الشراء.

جماهير الهلال تعبر عن فرحها بهاشتاج #لودي_هلالي

وانطلق هاشتاج #لودي_هلالي، احتفالا من الجماهير الهلالية بالصفقة الكبيرة، والتي بها سيكتمل ثلاثي السامبا البرازيلي.

وكتب «محمد الهلالي» عن صفقة رينان لودي مباركا لجماهير الهلال “جمهور الزعيم، ألف مبروك، رينان لودي في الطريق إلى الهلال، نتمنى له كل التوفيق مع كبير آسيا، الزعيم العالمي، الهلال”.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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