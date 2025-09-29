في دولة عربية.. موعد كأس السوبر الفرنسي 2026 ومكان إقامته

كشفت رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، أن مباراة كأس السوبر الفرنسي لعام 2026 التي ستجمع بين باريس سان جيرمان ومارسيليا ستقام في دولة الكويت يوم 8 يناير المقبل، على ملعب جابر الأحمد الدولي في دولة الكويت.

الكويت مقرًا للحدث

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الرابطة إستقرت على إختيار الكويت لاستضافة الحدث، مفضلةً عرضها على عرضين آخرين من سلطنة عمان، وكوت ديفوار، وأضافت انه كان من المقرر إقامة المباراة قبل انطلاق الموسم الحالي، لكنها تأجلت بسبب مشاركة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، ومباراة السوبر الأوروبي ضد توتنهام.

ومن المعروف للجميع أن نادي باريس سان جيرمان قد توج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي.

و تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، ضربة موجعة بعد الإصابة التى تعرض لها القائد البرازيلى ماركينيوس، وذلك قبل أيام قليلة من خوض المواجهة النارية أمام برشلونة الإسبانى فى دورى أبطال أوروبا.

برشلونة يواجه باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يلاقي نادي برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، فى تمام العاشرة مساءً، على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدورى لدورى أبطال أوروبا.

ودشن نادى العاصمة الفرنسية بيانا رسميا ذكر فيه أن ماركينيوس سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة فى العضلة الرباعية للفخذ الأيسر.