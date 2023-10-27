في الجولة الـ11 من دوري روشن 2023.. التعاون يتمسك بوصافة الدوري بعد تعادله مع الخليج

انتهت المباراة بين فريق الخليج وضيفه التعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، جرت المواجهة في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن انطلاقة الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، اللقاء شهد إشراف الحكم السعودي ممدوح آل شهدان.

في الجولة الـ11 من دوري روشن: بنقطة الخليج .. التعاون يتمسك بالوصافة

تعادل مثير في الشوط الأول بين الخليج والتعاون

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان الفريق الخليجي هو الذي انطلق أولاً في التسجيل عن طريق لاعبه “ليساندرو لوبيز” في الدقيقة 35، ولكن لم يمضِ وقت طويل حتى أدرك فريق التعاون التعادل عند الدقيقة 37 من المباراة، وذلك من خلال هدف لاعبه “جواو بيدرو”، يُلاحظ أن هدفي الفريقين تمت بنفس الطريقة من ركلة ركنية، مما أضاف إثارة إلى اللقاء وزاد من حماس الجماهير.

تألق التعاون والخليج في تصنيف الدوري

في الشوط الثاني من المباراة، شهدنا لحظة مثيرة عندما تصدت العارضة لتسديدة لاعب التعاون “ماتيوس كاسترو” في الدقيقة 54، وبهذه النتيجة، تمكن فريق التعاون من الحفاظ على مركز الوصافة في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما استمر الفريق الخليجي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.