في الجولة الثانية من البريميرليج.. اعرف موعد مباراة ليفربول اليوم السبت 17-8-2019 ضد ساوثهامبتون

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة ليفربول اليوم ضد ساوثامبتون في إطار الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، يُذكر أن أخر لقاء خاضه الريدز كان أمام تشيلسي في إطار كأس السوبر الأوروبي وفاز بركلات الترجيح 5-4، بينما في الجولة الأولي من الموسم الحالي فاز على نظيره نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول اليوم

من المُقرر أن يخوض ليفربول اليوم السبت مباراته أمام ساوثامبتون في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن تكون مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون سوف تكون مُذاعة بشكل حصري عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.

المباراة المناسبة حكم اللقاء التوقيت القناة الناقلة ساوثهامبتون ضد ليفربول الجولة الثانية الدوري الإنجليزي أندريه مارينر 16:00 بتوقيت مصر.

17:00 بتوقيت السعودية. beIN SPORTS HD 2

يُذكر أيضاً أن ترتيب ليفربول قبل لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما ساوثهامبتون في المركز السابع عشر بدون أي نقاط بعد لقاء وحيد خاضة وتلقي هزيمة قاسية من بيرنلي بثلاثية نظيفة، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول اليوم فور بدايتها وذلك باستخدام تقنية التايم لاين.

نتائج مباريات أمس الجمعة

أبرز نتائج مباريات أمس نتيجة مباراة الزمالك أمام ديكاداها والتي حقق فيها فوز كبير بسباعية نظيفة في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي، بينما تلقي برشلونة أول خسارة له في الموسم الجديد 0-1 أمام اتليتك بلباو، وفي الدوري الألماني تعادل بايرن ميونخ إيجابياً أمام نظيره هيرتا برلين 2-2، وفي الدوري الفرنسي فاز فريق ليون 6-0 أمام نظيره أنجيه.