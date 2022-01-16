في أول مباراة له في الدوري التركي محمود كهرباء يصنع هدف ويقود فريقه للفوز

أقيمت اليوم الأحد مباراة في الجوله الحاديه والعشرون في الدوري التركي بين فريق نادي هاتاي سبور وفريق نادي غلطه سراي وانتهت المباراة بفوز فريق نادي هاتاي سبور بنتيجة 4-2 ويحترف النجم المصري محمود كهرباء في نادي هاتاي سبور التركي

محمود كهرباء يصنع هدف ويقود فريقه للفوز

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق نادي غلطه سراي بهدفين مقابل هدف وفي الشوط الثاني أحرز هدف التعادل الاعب محمد كامرا لصالح فريق نادي هاتاي سبور ثم نزل الاعب محمود كهرباء إلى أرض الملعب وصنع هدف لفريقه في الدقيقة 79 وفي الدقيقه 91 أحرز احد لاعبين نادي هاتاي سبور الهدف الرابع للفريق لتنتهي المباراة بفوز فريق نادي هاتاي سبور باربع أهداف مقابل هدفين