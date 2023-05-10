في أحد الليالي الحزينة على مدريد..نجوم السيتي تعيد الابتسامة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور

انتهت معركة الذهاب بين مان سيتي وريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم في معقل الملكي باستاد سانتياغو برنابيو يوم أمس الثلاثاء 9 مايو 2023.

وبالرغم من أن النتيجة لا تبدو مطمئنة مطلقًا للفريق الملكي، إلا أن النجم البرازيلي فينيسوس جونيور قد ظهر مبتسمًا وفي حالة سعادة كبيرة رفقة لاعبي السيتي بعد نهاية أحداث المباراة.

وقد قامت عدسات الكاميرا بتسليط الضوء على ضحكات النجم البرازيلي على غير عادته المعروف عليها، حيث أنه دائمًا ما كانت تبدو عليه ملامح الحزن والغضب حال تعثر الفريق الملكي.

يذكر أن هدف اللقاء الوحيد للنادي الملكي قد أحرزه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول عن طريق تسديدة صاروخية سكنت مرمى حارس السيتي ايدرسون.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقين مجددًا في لقاء العودة على ملعب الاتحاد لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية لمقابلة الفائز من ديربي إيطاليا بين ميلان والانتر.

ويلتقي الليلة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية والقاهرة ميلان ضد الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد جوزيبي مياتسا.