فيوتشر يعلن موقفه من رحيل لاعبيه إلى الأهلي والزمالك

انتشر في الفترة الأخيرة أخبار تفيد بمفاوضات جادة مع عدد من لاعبي نادي فيوتشر إف سي، جاء ذلك بعد تقديم اللاعبين مستوى هائلاً والوصول بالفريق إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز وضمان التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية للعام المقبل، ويسعى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في جعل الفريق أكثر استقراراً والتقدم أكثر فأكثر لذلك يرفض خروج أي لاعب من فيوتشر إلا بعد الموافقة على خروجه.

فيوتشر يقرر عدم الإستغناء عن لاعبيه لصالح الأهلي أو الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر رفض كل العروض المقدمة للاعبي فريق فيوتشر المطلوبة في نادي الأهلي والزمالك، وأكدت الإدارة أن النادي غير مستعد للإستغناء عن لاعبي الفريق، حيث يسعى الفريق في التقدم نحو المركز الأول في الدوري المصري الممتاز، وتقديم مستويات هائلة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل لأول مره في تاريخه، يذكر أن هذا الموسم هو الأول للفريق المصري في الدوري بعد الصعود من دوري الدرجة الثانية.

العروض المقدمة للاعبي فيوتشر إف سي

وظهر في الفترة الأخيرة عدد من العروض المقدمة للاعبي فيوتشر حيث ارتبط اسم النادي الأهلي والزمالك بلاعبين أمثال ناصر ماهر والمهاجم أحمد عاطف التي ظهرت تقارير أن اللاعب بات قريباً من النادي الأهلي، وكما هو الحال للاعب أحمد رفعت واللاعب محمد رضا بوبو لاعب خط الوسط، وكان قد تعاقد فيوتشر مع اللاعب مهند لاشين لاعب خط وسط فريق طلائع الجيش بعقد يمتد لثلاث سنوات.