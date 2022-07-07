فيوتشر يتوج بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية على حساب غزل المحلة

التقي نادي فيوتشر اليوم بنظيره نادي غزل المحلة، ضمن الجولة النهائية والختامية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتوج نادي فيوتشر بالبطولة بخماسية مقابل هدف وحيد لغزل المحلة.

مجريات المباراة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بهدفين لصالح فريق فيوتشر، وكان الشوط الأول به سيطرة كبيرة للغاية من قبل نادي فيوتشر ولاعبيه، وكانتالهجماتالقليلة لنادي غزل المحلة عن طريق لاعبيه هشام عادل وعبده يحيي.

علاوة على ذلك أحرز هدفي فريق فيوتشر اللاعب كريم نيدفيد الهدف الأول في الدقيقة ٣٢ من عمر الشوط الأول، وجاء سعد سمير بهدف ثاني في الدقيقة ٣٦ أي بفارق ٤ دقائق فقط عن هدف نيدفيد، وتم احتساب الهدف بعد الرجوع إلى الفار.

وبذلك انتهى الشوط الأول بين مادي غزل المحلة ونادي فيوتشر بالفوز لصالح نادي فيوتشر بهدفين دون رد من قبل غزل المحلة.

مجريات الشوط الثاني

وجاء محمد فاروق في الدقيقة ٥٢ بإحراز هدف لصالح نادي فيوتشر، ولكن تم إلغاء الهدف لتبقي النتيجة كما هي دون تقدم.

وجاء نجم فيوتشر ولاعب المنتخب المصري الدولي أحمد عاطف ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة ٦٠ عن طريق اسيست من أحمد رفعت، وتبقي النتجية ٣ أهداف دون رد.

ليحرز محمد فاروق الهدف الرابع ويكلل جهده خلال المباراة وفي الدقيقة ٧٩ يحرز مروان محسن الهدف الخامس عن اسيست آخر من نجم المباراة أحمد رفعت.

وأحرز نادي غزل المحلة الهدف الأول له في الدقيقة ٩٠ ليسجل حضوره في المباراة.

تشكيل فريق فيوتشر أمام غزل المحلة

دخل فريق فيوتشر إلي المباراة بتشكيل متميز ويضم نجوم من الكرة المصرية ولاعبي المنتخب الوطني المصري

وضم التشكيل كل من :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم ” جنش“.

ثم خط الدفاع : جوزيف أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – محمود شعبان .

ثم خط الوسط: عمر كمال عبد الواحد – كريم نيدفيد – غنام محمد – محمد فاروق – أحمد رفعت .

وفي خط الهجوم : أحمد عاطف.

تشكيل نادي غزل المحلة أمام فيوتشر

في حراسة المرمى : عمرو شعبان .

ثم في خط الدفاع : إيهاب سمير ، محمد فتح الله ” كماتشو ” ، معاذ الحناوي ، هاني عادي .

ثم في خط الوسط : أحمد الندري، حميد ماو ، هشام عادل .

بعد ذلك في الهجوم : إبراهيما كونية ، بولن فوافى ، عبده يحيى .