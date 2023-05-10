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كارفاخال متحدثًا عن فينيسيوس: “الأفضل في العالم ونتمنى ألا يحظى هالاند بيومه في الاتحاد”

محمود حامد محمود

صرح اللاعب الإسباني داني كارفاخال عن فينيسيوس بعد تسجيله هدف أمام مانشستر سيتي كاد أن يحسم المباراة لصالح الريال، وذلك قبل أن يسجل دي بروين هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة بتسديدة صاروخية قلبت موازين المباراة، ولكن يأمل الريال في هزيمة مانشستر سيتي في مباراة الإياب في الاتحاد.

فينيسيوس

تصريحات داني كارفاخال عن فينيسيوس

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صرح اللاعب داني كارفاخال عن مستوى فينيسيوس والأداء الذي يقدمه قائلًا : “إنه الأفضل في العالم، ولا أحد يشك في ذلك” وذلك عندما سأله أحد الصحفيين “”هل فينيسيوس جونيور الأفضل في العالم؟”، وتطرق أيضًا إلى الحديث عن العديد من اللاعبين الآخرين مثل ديفيد الابا و أنطونيو روديجر في دورهما في الدفاع والمستوى الذي قدموه أمام هالاند قائلًا : “لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية، لن نقول مرتفعة المستوى؛ لأنه لا زالت هناك مباراة إياب، ولكن نأمل ألا يحظى بيومه هناك”.

وتابع داني كارفاخال في تصريحاته عن عدم استضافة الريال مباراة الإياب قائلًا : “لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية، لن نقول مرتفعة المستوى؛ لأنه لا زالت هناك مباراة إياب، ولكن نأمل ألا يحظى بيومه هناك”.

والجدير بالذكر أن الريال قد واجه نادي مانشستر سيتي في مباراة ذهاب نصف النهائي وتفوق الريال بهدف لصالح فينيسيوس في شوط المباراة الأول، قبل أن يعدل دي بروين النتيجة في النصف الثاني من المباراة، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين لتكون مباراة الاتحاد هي المباراة الفاصلة بين الفريقين.

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محمود حامد محمود

محمود حامد كاتب ومطور ووردبريس، عملت كمحرر في العديد من المواقع الصحفية الكبرى، أعمل حاليًا مطور ووردبريس ومحرر في شركة نجوم مصرية، أسعى لتقديم معلومة صحيحة بدون مغالاه أو تضليل، وإطلاعكم على أحدث الأخبار الرياضية والتقنية أولًا بأول.

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