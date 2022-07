فينس مكمان يعلن تقاعده عن العمل في WWE

تم الإعلان رسميًا عن تقاعد فينس مكمان وتركه لعمله في شركة WWE، وسيتولى من خلفه ابنته ستيفاني مكمان ونِك خان إدارة شئون الاتحاد بالإضافة لوجود تريبل إتش في الهيكل الإداري للشركة.

تم اتخاذ هذا القرار منذ حوالي 10 أيام وأعلن مكمان في بيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقاعد فينس مكمان عن العمل

توترت علاقة فينس مكمان في الفترة الأخيرة بعد انتشار فضائح له بشأن إقامته لعلاقات غير شرعية مع إحدى موظفات WWE، وترتب على ذلك اضطراره للتنحي من منصب رئيس مجلس الإدارة لصالح ابنته ستيفاني مكمان على أن تقوم هي بكافة الأعمال بالتعاون مع نِك خان الذي يعتبر شريك في الإدارة التنفيذية.

حسب موقع Fightful تم تأكيد أن تقاعد مكمان يتضمن المهام الإبداعية أيضًا، أي لن نراه بعد الآن يشارك في السيناريوهات والبروموهات الخاصة بالعروض، وتم تعيين روس ريتشارد خلفًا له على رأس فريق الإبداع.

مما لا شك فيه أن فينس مكمان يعتبر من رواد المصارعة الحرة، وقدم لها الكثير وجعلها في مرتبة عالية بين الجمهور، بدءًا من الفترة الذهبية عام 1997 بعروض RAW IS WAR مرورًا بعصر Attitude Era وRuthless Aggression، ولكن أصبحت عروض WWE في السنوات الأخيرة ليست على المستوى المطلوب، خصوصًا مع قدوم منافس جديد وقوي في مجال المصارعة الحرة وهو اتحاد AEW برئاسة توني خان، لذلك كان ولابد أن يحدث عملية إحلال وتغيير لمنظومة الإدارة والإبداع في WWE.

ملخص عرض سماك داون 22/7

قبل بداية العرض قام المصارع بروك ليسنر بمغادرة قاعة سماك داون حينما سمع بخبر تقاعد فينس مكمان حيث شعر بالإحباط والغضب، ولكنه قد عاد مجددًا وظهر في نهاية العرض ليدمر ثيوري (مستر موني ان ذا بانك) بحركة F5.

في بداية عرض سماك داون خرجت ستيفاني مكمان لتعلن للجماهير خبر تقاعد فينس مكمان موجه الشكر له ومؤكدة أنه أساس شركة WWE التي ظلت صامدة حتى هذه اللحظة.

تم الإعلان عن مواجهة فرق سداسية بين ذا بلود لاين (رومان رينز والأوسوز) ضد ذا ستريت بروفيتس وريدل في عرض RAW القادم الذي سيُقام في قاعة ماديسون سكوير جاردن.

تم الإعلان عن مباراة بين درو ماكنتاير وشيمس من نوع No DQ مسموح فيها باستخدام الطاولات والعصي في عرض سماك داون القادم، الفائز منها سيواجه رومان رينز على بطولة WWE الكونية في عرض Clash at the Castle يوم 3 سبتمبر القادم في دولة ويلز.

من الجدير بالذكر تستعد WWE الآن للحدث الأكبر في الصيف Summer Slam بمشاركة الكثير من المصارعين أبرزهم رومان رينز وبروك ليسنر وسيث رولينز وبوبي لاشلي بالإضافة للوجان بول الذي تعاقد بشكل رسمي مع WWE ومن المتوقع أن نراه كثيرًا الفترة القادمة.