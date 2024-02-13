فينسيوس جونيور يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024
أعلن نادي ريال مدريد عن التشكيلة التي ستخوض مباراة اليوم ضد فريق لايبزيج الألماني في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2023.
تشكيل ريال مدريد الرسمي
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
- حراسة المرمى: لونين.
- خط الدفاع: كارفخال، تشواميني، ناتشو، فيرلاند ميندي.
- خط الوسط: فالفيردي، توني كروس، كامفينجا.
- لاعبي الهجوم: رودريجو، فينسيوس جونيور، إبراهيم دياز.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!
🆚 @RBLeipzig#UCL pic.twitter.com/15iieYajc6
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 13, 2024
كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة Bein sport Hd 1 بتعليق حفيظ الدراجي.