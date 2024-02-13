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فينسيوس جونيور يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

محمد فريد عبد العزيز

أعلن نادي ريال مدريد عن التشكيلة التي ستخوض مباراة اليوم ضد فريق لايبزيج الألماني في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2023.

 تشكيل ريال مدريد الرسمي 

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

  • حراسة المرمى: لونين.
  • خط الدفاع:  كارفخال، تشواميني، ناتشو، فيرلاند ميندي.
  • خط الوسط: فالفيردي، توني كروس، كامفينجا.
  • لاعبي الهجوم: رودريجو، فينسيوس جونيور، إبراهيم دياز.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة Bein sport Hd 1  بتعليق حفيظ الدراجي.


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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.


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