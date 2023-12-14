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فيفا يُعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم 2023

معتز خليل

اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وضمت القائمة ثلاثة لاعبين، هم:

  • الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب انتر ميامي الأمريكي.
  • الفرنسي كيليان مبابي، أيقونة باريس سان جيرمان.
  • النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ألقاب ميسي

قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم FIFA قطر 2022، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ألقاب كيليان مبابي

فاز ببطولة الدوري الفرنسي، وهداف البطولة وأفضل لاعب في البطولة، ووصل نهائي كأس العالم قطر 2022.

ألقاب هالاند

حقق 4 ألقاب خلال العام الماضي وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي.

هداف الدوري الإنجليزي بجانب حصده جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

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عن الكاتب:
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معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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