فيفا يُعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم 2023

اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وضمت القائمة ثلاثة لاعبين، هم:

الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب انتر ميامي الأمريكي.

الفرنسي كيليان مبابي، أيقونة باريس سان جيرمان.

النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩 🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi Learn more about the final three. 👀🧵 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

ألقاب ميسي

قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم FIFA قطر 2022، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ألقاب كيليان مبابي

فاز ببطولة الدوري الفرنسي، وهداف البطولة وأفضل لاعب في البطولة، ووصل نهائي كأس العالم قطر 2022.

🇫🇷 Kylian Mbappe… 🏆 Won 2022-23 French Ligue 1

⚽ 2022-23 Ligue 1 top scorer

🥇 Named 2022-23 Ligue 1 Player of the Year pic.twitter.com/QwKfs4yo0g — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

ألقاب هالاند

حقق 4 ألقاب خلال العام الماضي وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي.

هداف الدوري الإنجليزي بجانب حصده جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.