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فيفا يُصدر قرارًا جديدًا بمنع الزمالك من تسجيل اللاعبين لـ3 فترات انتقالية

أحمد سيد أحمد صالح

تلقى نادي الزمالك قرارًا صادمًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنعه من تسجيل أي لاعبين جديدين خلال الفترات الانتقالية الثلاث المقبلة، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الماضي، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة وراء هذا القرار.
جاء هذا القرار مفاجئًا للإدارة، خاصة بعد أن تلقّى النادي خطابًا سابقًا يفيد برفعه من قائمة الأندية المحظورة من التسجيل، مما زاد من تعقيد الأزمات الإدارية والفنية التي يمر بها الفريق في ظل محاولاته تعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة.

نادي الزمالك
من جانبه، كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن العقوبة الجديدة ترجع إلى تأخير سداد مستحقات اللاعب الفلسطيني السابق ياسر حمد، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليون جنيه مصري، مؤكدًا أن النادي يعتزم سداد المبلغ خلال اليوم الخميس لحل الأزمة وإنهاء حظر التسجيل.
الاتحاد الدولي فيفا
يُذكر أن الزمالك قام مؤخرًا بتسوية عدة ملفات مالية عالقة، شملت سداد مستحقات لعدد من اللاعبين والمدربين السابقين، أبرزها:
– 2.8 مليون دولار للاعب المغربي خالد بوطيب.
– 1.1 مليون دولار للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.
– 1.5 مليون دولار لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
– 512 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي.
– 340 ألف دولار للاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج.
– 83 ألف دولار لمساعدي المدرب فيريرا.
– 68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبذلك، بلغ إجمالي المبالغ التي سددها النادي قرابة 6.5 مليون دولار في إطار جهوده لإنهاء الملفات المالية وتجنب المزيد من العقوبات. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي قد تشكل تحديات إضافية للنادي على الصعيدين الإداري والرياضي خلال الفترة المقبلة.


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عن الكاتب:
أحمد سيد أحمد صالح

محرر صحفي، وأخصائي علاقات عامة وإعلام، مهتم بالشأن العام السياسي والاجتماعي، أؤمن بأهمية دور الصحافة والإعلام في نشر الوعي، وأسعى دائماً لتقديم محتوى دقيق وموثوق، مع الالتزام بمعايير النزاهة والموضوعية.

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