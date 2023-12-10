فيفا يوافق على طلب اتحاد جدة قبل انطلاق مونديال الأندية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على طلب اتحاد جدة السعودي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتقرر خوض اتحاد جدة لعب المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي، في المباراة التي يستضيفها ملعب الملك عبد الله ببريدة.

الفيفا يوافق على استبدال فيليبي لويز

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب اتحاد جدة باستبدال اللاعب فيليبي لويز، بعدما تعرض للإصابة خلال المباراة الأخيرة أمام ضمك، حيث جاءت طبيعة إصابة اللاعب بتمزق عضلي، مما يؤكد حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

وأعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة عن القائمة التي ستخوض مواجهة كأس العالم للأندية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، حيث ضمت القائمة لويز قبل تشخيص إصابته بشكل نهائي.

وقامت إدارة اتحاد جدة بإبلاغ الفيفا بضرورة تعويض فيليبي بلاعب اَخر، بعد تأكد إصابة اللاعب وعدم قدرته على المشاركة في البطولة.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالموافقة على تعويض لويز باللاعب الشاب سويلم المنهالي، ضاحب الـ 19 عامًا، والذي وقع عليه اختيار المدرب الأرجنتيني جاياردو.

يذكر أن لوائح بطولة كأس العالم للأندية تنص على أنه من حق أي فريق مشارك في البطولة استبدال أي لاعب قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمسابقة، على أن يكون سبب الاستبدال قهريًا.