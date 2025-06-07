فيفا يواصل الإثارة ويُعلن عن تقنيات متطورة ومبتكرة بكأس العالم للأندية

كشف بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إدخال سلسلة من التقنيات المبتكرة خلال بطولة كأس العالم للأندية، التي تهدف لرفع مستوى الترفيه والتفاعل الجماهيري، إلى جانب تحسين سير العمليات وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات التحكيمية.

موعد البطولة

ومن المقرر أن تستقبل الولايات المتحدة مواجهات بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بتواجد 32 فريقا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

وأكد بيان فيفا: “بموافقة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، سيرتدي حكام المباريات كاميرات خاصة مثبتة على أجسادهم. وستُستخدم هذه اللقطات في البث المباشر عبر قناة البث الحصري العالمية للبطولة DAZN، لتقديم منظور جديد وفريد من زاوية نظر الحكم.

ويستهدف فيفا من هذا الاختبار تحسين تجربة المشاهدين، سواء عبر التليفزيون أو الإنترنت، عبر تمكينهم من رؤية ما يراه الحكم خلال المباراة. وسيستفيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من نتائج هذا الاختبار لوضع إرشادات مستقبلية حول إمكانية اعتماد هذه التقنية على نطاق أوسع.

تعزيز الشفافية

وواصل “فيفا”: “في خطوة إضافية لتعزيز الشفافية، سيتمكن المشجعون في الملاعب من مشاهدة لقطات مراجعة القرارات التحكيمية مباشرة عبر الشاشات العملاقة. ستُعرض هذه اللقطات من شاشة مراجعة الحكام، ما يمنح الجماهير فهماً أعمق لطريقة اتخاذ القرارات ويزيد من وضوح الإجراءات التحكيمية.

وتابع: “بعد نجاحها في كأس القارات 2024 وعدد من بطولات الفيفا للشباب، سيتم اعتماد نسخة مطورة من تكنولوجيا التسلل شبه الآلية في هذه البطولة. تعتمد التقنية على دمج بيانات من كاميرات متعددة، ومستشعرات داخل الكرة، وذكاء اصطناعي متطور لتتبع مواقع اللاعبين والكرة بشكل دقيق.

عند حدوث تسلل واضح، يصدر النظام تنبيهًا فوريًا للحكم. أما في الحالات المعقدة، فيتولى حكم الفيديو المساعد التحقق من صحة القرار قبل اعتماده.

وتابع: “لأول مرة في بطولة كبرى، ستُستخدم خوارزميات لجمع وتحليل بيانات المباريات بشكل تلقائي. تعتمد هذه التكنولوجيا على بيانات التتبع الحي لتوفير تحليلات دقيقة وسريعة تعزز من فاعلية التغطية الفنية والتحكيمية.

ومن بين التحسينات المتوقعة، سيتم تزويد الفرق بجهاز لوحي رقمي لتنظيم التبديلات بدلاً من الأساليب الورقية التقليدية. يتيح هذا النظام الجديد إدارة التبديلات بطريقة رقمية سهلة وشفافة، مع توفير نظرة شاملة حول التبديلات المتاحة والمستخدمة.

وعلق ماتياس جرافستروم، الأمين العام للفيفا، قائلًا: “للفيفا تاريخ طويل في إدخال الابتكار على بطولاته المتميزة، وكأس العالم للأندية تواصل هذا النهج. من الطبيعي أن تُعرض هذه التقنيات الجديدة في بطولة يشارك فيها أفضل الأندية عالميًا، ما يعزز من تجربة المشجعين وسلاسة سير المباريات وموثوقية قرارات الحكام”.

بينما صرح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، قائلًا: “مشاركة 117 حكمًا من مختلف أنحاء العالم في هذه النسخة من البطولة، ولأول مرة بهذا العدد، يُعد إنجازًا تاريخيًا. الابتكارات المقدمة تعكس التزام الفيفا بالارتقاء بكرة القدم عبر التكنولوجيا، مع تركيز خاص على تعزيز الشفافية وفهم الجماهير للقرارات التحكيمية”.