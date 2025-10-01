فيفا يعلن مكان بطولة كأس القارات للأندية 2025

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسميًا، أن دولة قطر ستستضيف المرحلة النهائية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، والتي تضم آخر ثلاث مباريات من المسابقة المقرر إقامتها فى ديسمبر المقبل، بمشاركة نادي بيراميدز المصري.

مواعيد المواجهات

وطبقًا للبيان الصادر عن “فيفا”، سوف تلعب المباريات أيام 10 و13 و17 ديسمبر، على أن تستضيف الدوحة المواجهات الحاسمة التي ستحدد بطل القارات فى النسخة الموسعة من البطولة التي تجمع أبطال القارات الست.

ويلعب بيراميدز في المرحلة قبل النهائية من البطولة، بعد تتويجه مؤخرًا بكأس “أفريقيا – آسيا – أوقيانوسيا”، عقب فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ثم الأهلي السعودي في جدة، في إنجاز هو الأول من نوعه للنادي المصري.

ويتجهز بيراميدز للفائز من مواجهة “ديربي الأمريكتين”، التي تجمع بين كروس أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) والمتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2025، والمقرر إقامتها يوم 10 ديسمبر.

كما سيلاقي الفائز من هذه المواجهة بيراميدز في كأس التحدي يوم السبت 13 ديسمبر، على أرضية استاد أحمد بن علي، حيث سيتأهل المنتصر منهما مباشرة إلى المباراة النهائية لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

اختيار قطر لاحتضان هذه المرحلة ، بعد نجاحها في كأس العالم 2022، وتستعد الدولة الخليجية خلال الأشهر المقبلة أيضًا لاستضافة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة وكأس العرب.

كما ستلعب المباراتان الثالثة والرابعة في استاد أحمد بن علي، فيما لم يعلن “فيفا” بعد عن الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية.

باريس سان جيرمان في الانتظار

ويبدأ باريس سان جيرمان، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، مشواره مباشرة من المباراة النهائية، حيث سيواجه بطل كأس التحدي، في مباراة فاصلة لتحديد بطل القارات لعام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة 2024 من البطولة شهدت تتويج ريال مدريد باللقب بعد فوزه على باتشوكا في نهائي أقيم على ملعب لوسيل أمام أكثر من 70 ألف متفرج.