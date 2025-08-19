فيفا يخطط لتغيير جذري في كأس العالم للأندية.. تفاصيل هامة ومثيرة

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإجراء تحول كبير على بطولة كأس العالم للأندية، إذ تدرس لجانه تنظيم المسابقة كل عامين بدلاً من النظام الحالي، على أن يبدأ التغيير مع نسخة 2029.

أرباح ضخمة وضغط الأندية الكبرى

النسخة الأخيرة من البطولة، التي استضافتها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا، حققت أرقامًا مالية قياسية دفعت أندية كبرى مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، ليفربول ونابولي إلى المطالبة بجعلها حدثًا دوريًا ثابتًا.

التقارير تشير إلى أن نادي تشيلسي وحده جنى ما يقارب 85 مليون جنيه إسترليني بعد تتويجه باللقب، وهو ما جعل الجانب الاقتصادي عنصرًا حاسمًا في النقاشات الدائرة.

أجندة مزدحمة وتحديات تنظيمية

بحسب المصادر، فإن “فيفا” لا ينوي إقامة نسخة في عام 2027، لكنه يدرس إضافة بطولة جديدة عام 2031، مع مقترحات لتوسيع عدد الفرق المشاركة ليصل إلى 48 ناديًا على غرار كأس العالم للمنتخبات.

كما يبحث الاتحاد الدولي في تعديلات على نظام التأهل، بما في ذلك زيادة حصة الأندية من نفس الدولة، إلى جانب مقترح بإلغاء التوقف الدولي في يونيو لتخفيف ضغط المباريات.

غير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يعارض بشدة هذه الخطوة لكونها تتعارض مع بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سباق الاستضافة يشتعل مبكرًا

ومن المنتظر أن يعلن “فيفا” عن مناقصة رسمية لاختيار الدولة المضيفة للنسخة المقررة في 2029، بعدما حصلت الولايات المتحدة على شرف الاستضافة الماضية دون منافسة.

وقد أبدت بالفعل قطر، إسبانيا والمغرب رغبتها في الترشح لاستضافة الحدث.

بين الطموح التجاري والانتقادات

يبدو واضحًا أن فيفا يسعى لزيادة القيمة التجارية والجماهيرية لكأس العالم للأندية عبر هذه التغييرات، لكن في المقابل يواجه انتقادات متصاعدة بسبب ازدحام الأجندة الدولية وما قد يترتب على ذلك من ضغط إضافي على اللاعبين والفرق.