فيفا تعلق على مباراتي التأهل للفراعنة بتصريحات نارية

تطرق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمواجهة المرتقبة للفراعنة حيث قال عبر حسابه الرسمي أن منتخب مصر سيكون متسلحاً بأرقامه التاريخية لعبور منتخبا إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن منتخب مصر يسعى للأستفادة من تفوقه التاريخي على منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو من أجل تحقيق الفوز وحسم تأهله إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتربع منتخب مصر على قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على بوركينافاسو صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط على سيراليون صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع إثيوبيا في الخامس من سبتمبر المقبل بـ”ستاد القاهرة”، ضمن منافسات الجولة السابعة قبل أن يخرج لمواجهة بوركينافاسو في التاسع من الشهر ذاته.

مصر ضد إثيوبيا

وقال بيان “فيفا”، يملك منتخبا مصر وإثيوبيا سجلًا طويلًا من المواجهات الرسمية الممتدة لعقود، حيث تواجها في 17 مناسبة سابقة، حقق خلالها “الفراعنة” 12 انتصارًا مقابل تعادليْن و3 هزائم.

ولكن تاريخ المواجهات بين مصر وإثيوبيا داخل القاهرة يصب بشكل كامل في مصلحة “الفراعنة”، إذ لم يسبق للمنتخب الإثيوبي أن حقق أي انتصار أو تعادل على الأراضي المصرية. فمن أصل 6 مباريات، خرج المنتخب المصري مُنتصرًا في جميعها، ولكن الهيمنة لا تتوقف عند هذا الحد، فقد سجل هجوم “الفراعنة” 26 هدفًا مقابل استقبال شباكهم 3 أهداف فقط.

هذه المعطيات تجعل حظوظ مصر أكبر في تحقيق الانتصار حينما يزور منتخب إثيوبيا ملعب القاهرة يوم الجمعة 5 سبتمبر القادم، وبالتالي التقدم أكثر في التصفيات ليصبحوا على بعد انتصار على بوركينا فاسو من أجل التأهل.

سجل مثالي

وتابع “فيفا”، أما المواجهة الثانية، فستكون أكثر صعوبة حين يحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو في المباراة التي ستجري على أرضية ملعب 4 أغسطس يوم الثلاثاء 9 سبتمبر القادم، ورغم صعوبة اللعب في واجادوجو، إلا أن التاريخ يؤكد أن مصر لم تتذوق طعم الهزيمة هناك مطلقًا.

وفي المجمل، لعب المنتخب المصري 8 مباريات أمام بوركينا فاسو انتهت بـ5 انتصارات للفراعنة و3 تعادلات، سجل خلالها هجوم “الفراعنة” 18 هدفًا فيما استقبلت شباكهم 9 أهداف فقط.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، إذ تعود الذاكرة إلى عام 1998 حين تألق المدرب الحالي حسام حسن كلاعب وسجل ثنائية في شباك بوركينا فاسو خلال نصف نهائي كأس أفريقيا، ليقود مصر إلى النهائي ومن ثم التتويج باللقب.

وأنهى “فيفا” تقريره عن مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو، “يأمل المصريون ألا يخذلهم العميد حسام حسن هذه المرة أيضًا، حيث يتطلع الفراعنة للعودة إلى كأس العالم، بعد غيابهم عن النسخة الماضية في قطر 2022”.