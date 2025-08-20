أخبار الرياضة

فيريرا يستقر على جناحي الزمالك أمام مودرن سبورت

أحمد المدبولي

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على ملامح التشكيل الهجومي الذي سيخوض به مواجهة الغد أمام مودرن سبورت.

 

هذه المباراة التى تأتى ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

 

وباتت حظوظ الثنائي الأجنبي شيكو بانزا والبرازيلي خوان ألفينا قوية للغاية لقيادة طرفي الهجوم الأبيض غداً امام مودرن.

 

وذلك بعد المستويات المميزة التي ظهرا بها خلال التدريبات الأخيرة، وكذلك في الدقائق التي شاركا فيها خلال مباريات الفريق السابقة.

 

وفي المقابل وحسب ما علمنا يفضل الجهاز الفني الاحتفاظ بالثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي على مقاعد البدلاء ليكونوا أوراق رابحة يمكن الاستعانة بها وفق لظروف اللقاء.

