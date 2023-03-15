فيروس غير معروف.. تطورات صادمة لحالة شيكابالا الصحية

كشف محمد مراد، الناقد الرياضي، تفاصيل صادمة بخصوص مرض محمود عبد الرازق “شيكابالا” بعد انتشار أنباء عن إصابته بمرض في الدم.

وقال مراد في حواره مع برنامج المُذاع على قناة “النهار”: “شيكابالا أجرى تحاليل CRP، واللاعب يعاني من التهابات في الجسم والدم، وهذا من مضاعفات فيروس كورونا”.

وتابع: “معلومة مؤكدة شيكابالا عمل تحاليل الفترة الماضية واكتشف إصابته بفيروس غير معروف حتى الآن، وهذا سبب له التهابات في الجسم”.

وأردف: “إصابة شيكابالا بسرطان الدم إشاعة، لكن اللاعب مصاب بفيروس غير معروف، ألف سلامة طبعًا على شيكابالا ويتخطى الأزمة”.

أحمد جلال: شيكابالا سليم ولا يعاني من سرطان الدم

فيما أشار أحمد جلال، الناقد الرياضي، إن قناة الزمالك المسؤولة عن نادي الزمالك تقول معلومات خاطئة عن كابتن النادي، ليقول طبيب النادي إن اللاعب يعاني من بعض الالتهابات وكنت لا أريد التحدث عن ذلك”.

وتابع: “هناك مشكلة في نادي الزمالك، شيكابالا سليم ولا يعاني من أي مشكلة في الدم”، موضحًا أن شيكابالا لعب أدوارًا دفاعية أمام نادي الترجي وحدثت مشكلة بين اللاعب وفيريرا بسبب ذلك.

وأضاف: “هناك مشكلة في غرفة ملابس نادي الزمالك، وشيكابالا لم يصبح كسابق عهده، وهناك فجوة بينه وبين اللاعبين منذ فترة طويلة”.