فيرمينيو يكشف المستور عن علاقة محمد صلاح وماني في ليفربول

ما زالت العلاقة بين الفرعون المصري “محمد صلاح” نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، والنجم السنغالي الكبير “ساديو ماني” نجم الريدز أيضا وقائد المنتخب السنغالي محط أنظار الكثير من خبراء كرة القدم في العالم، حيث يرغب الكثير من محبي الريدز ومحبي النجمين في معرفة طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين اثنين من أفضل لاعبي ليفربول وأفريقيا على مر التاريخ، حيث شهدت العلاقة بين الاثنين توترا كبيرا للغاية بعد مشاركة النجمين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في مطلع عام 2022 والتي توج بها المنتخب السنغالي على حساب المنتخب المصري بضربات الجزاء الترجيحية، ولكن النجم البرازيلي أكد أن الخلاف بين صلاح وماني كان قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

صحيفة arabic.rt

روبرت فيرمينيو يفجر مفاجأة صادمة

في تصريحات لنجم الريدز السابق “روبرت فيرمينيو” لاعب نادي الأهلي السعودي الحالي من خلال كتابه الجديد، قام بكشف الكثير من الأسرار الغير معروفة عن علاقة محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول، حيث وصف النجم البرازيلي العلاقة بين الاثنين بأنها أسوأ أسرار ليفربول في السنوات العشر الأخيرة، وقد أكد “بوبي” أن مظاهر الخلاف بين الاثنين ظهرت واضحة أمام أعين الجمهور خلال المباراة التي جمعت بين ليفربول وبيرتلي في الدوري الإنجليزي في نهاية شهر أغسطس 2019، وذلك عندما قام كلوب باستبدال ماني في الشوط الثاني وخرج النجم السنغالي غاضبا للغاية من المباراة. كما أكد النجم البرازيلي أن ساديو ماني انفجر في وجه صلاح ووجه له عبارات قاسية للغاية بسبب عدم تمرير صلاح الكورة لماني داخل منطقة الجزاء والذي كان في وضعية تسمح له بالتسجيل أفضل من صلاح.

أزمة صلاح وماني

كما أكد فيرمينيو أن الخلاف بين ماني وصلاح كان أقدم من هذه المباراة، ولكن المدير الفني كان يحاول تهدئة الأوضاع بين الاثنين بصورة مستمرة، أما عن رد فعل صلاح بعد غضب ماني في مباراة بيرتلي فقد أكد فيرمينيو أن صلاح التزم الصمت ولم يرد على ماني نهائيا، من ناحية أخرى أكد فيرمنيو أن صلاح وماني لم يكونا صديقيين نهائيا ولكنهما كانا محترفين في مجال العمل الذي كانا يقومان به، كما أعلن فيرمينيو أنه كان يحاول باستمرار تهدئة الأوضاع بين الاثنين وتجنب الصراع الدائر بينهما، حيث أكد أنه كان يقوم بالتمرير للاثنين، واختتم فيرمينيو تصريحاته قائلا “لقد كان هذا هو السر الأسوأ في ليفربول، وبطبيعة الحال لم يسألني أحد قط عما أفكر فيه أو كيف أشعر، هذه مجرد طبيعتي، الفريق يأتي أولا، وهذا ما أدركه المدرب”.