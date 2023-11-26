فيرمينو يعبر عن حزنه الشديد وينعي وفاة والده برسالة مؤثرة

ودع اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب النادي الأهلي السعودي والمنتخب البرازيلي والده إلى مثواه الأخير بعد وفاته عن عمر 62 عاماً، وظهر اللاعب البرازيلي متأثر بشدة بعد وفاة والده الذي كان يعتبر أكبر الداعمين له خلال مسيرته الرياضية منذ بدايتها من البرازيل حتى النادي الأهلي السعودي.

اللاعب البرازيلي فيرمينو ووالده، مصدر الصورة: ليفربول إيكو

رسائل فيرمينو بعد وفاة والده

وعبر فيرمينو عن حزنه الشديد باستخدام بعض الرسائل على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام حيث قال: “أبي لقد واجهت دائمًا صعوبة في التعبير عن مشاعري بالكلمات، رؤية انفاسك الاخيرة أخذت قطعة مني، لكنها لم تأخذ كل شيء”، وأضاف: “لقد كنت فخور بأنك ترتدي قمصاني لكن الأكثر فخر بالنسبة لي أنني املك أب يدعمني ، أحبك يا رجل”.

وظهر لاعبي نادي الأهلي السعودي في المباراة الأخيرة بقمصان ظهر عليها اللاعب فيرمينو لتقديم الدعم للاعب البرازيلي في الظرف الطارئ، وظهر اللاعب فيرمينو في هذا الموسم بمستوى ضعيف وطالب عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي برحيل اللاعب البرازيلي.