«فيرجيل فان دايك» يُحرج مشجعًا برفضه التوقيع على قميصه “ستبيعه”

أحرج نجم ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، أحد المشجعين الذين طلبوا منه التوقيع على قميصه في ليفربول، جاء ذلك موثقا في مقطع فيديو قصير تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة.

بداية القصة!

ظهر النجم الهولندي، فيرجيل فان دايك في وقت متأخر من مساء أمس بجانب عدد من المعجبين في الشارع، وفجأة طلب منه أحد المشجعين أن يوقع على قميصه، فرفض اللاعب الطلب بشكل مفاجئ للجميع.

وعلى الفور وبعد صدمة وخيبة أمل، سأل المشجع نجم الريدز «لماذا؟»، فأجابه اللاعب الهولندي وهو يبتسم “أنت تعلم أنك ستبيعه” ثم ركب حافلته الصغيرة وغادر المكان.

مباراة ليفربول القادمة

من المقرر أن يتواجه ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، مساء يوم الإثنين القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الريدز قد تفوق في مباراته الأولى ضد فريق نادي بورنموث بنتيجة (2-4) بينما في الجانب الآخر، نجح نيوكاسل في التعادل مع مضيفه أستون فيلا.