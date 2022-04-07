فيران توريس ينقذ برشلونة من الخسارة أمام آينتراخت الألماني في ذهاب ربع النهائي بالدوري الأوروبي

مهند شرف

وقع العملاق الكتالوني في فخ التعادل في المواجهة التي جمعت بينه وبين مضيفه الألماني آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الخميس 7 أبريل 2022 ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021 – 2022.

فيران توريس ينقذ برشلونة من الخسارة أمام آينتراخت الألماني في ذهاب ربع النهائي بالدوري الأوروبي 3 7/4/2022 - 11:25 م

أقيمت المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كومرتسبانك أرينا في مدينة فراكنفورت وانتهت بنتيجة هدف مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول الذي كانت أجوائه مثيرة للغاية بالنسبة لجماهير العملاق الإسباني خالياً من الأهداف، ولكن مع بداية الشوط الثاني تمكن أصحاب الديار من إحراز الهدف الأول بالمباراة في الدقيقة 48، وأصبحت أجواء المباراة مشتعلة وهناك محاولات كثيرة من قبل العملاق الإسباني لإحراز هدف التعادل، ليأتي النجم الإسباني فيران توريس محرزاً هدف التعادل الذي أنقذ به فريقه من الخسارة، حيث أحرز هدفه في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

فيران توريس ينقذ برشلونة من الخسارة أمام آينتراخت الألماني في ذهاب ربع النهائي بالدوري الأوروبي 1 7/4/2022 - 11:25 م

من المقرر أن تقام مباراة إياب ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين الفريقين على ملعب الكامب نو يوم الخميس المقبل الموافق 14 من الشهر نفسه 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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فيران توريس ينقذ برشلونة من الخسارة أمام آينتراخت الألماني في ذهاب ربع النهائي بالدوري الأوروبي 2 7/4/2022 - 11:25 م

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع



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