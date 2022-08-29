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فيديو وصور | ساديو ماني يرفض حمل الخمر في الصورة الرسمية لفريق بايرن ميونيخ

عبد الرحمن رضا

نشر نادي بايرن ميونيخ فيديو وصور لحظة التقاط الصورة الرسمية للفريق على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، وظهر لاعبي الفريق الألماني بايرن ميونيخ وهم يحملون الخمر في الصور.

فيديو | ساديو ماني يرفض حمل الخمر في الصورة الرسمية لفريق بايرن ميونيخ

في غضون ذلك، رفض السنغالي لاعب ليفربول الإنجليزي السابق “ساديو ماني” حمل الخمر أثناء التقاط الصور الرسمية للفريق وظهر في الصورة دون أن يحملها مثل باقي زملاء الفريق الألماني بايرن ميونيخ.

فيديو لاعبي بايرن ميونيخ 

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صور لاعبي بايرن ميونيخ 

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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