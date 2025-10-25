(فيديو) ملخص وأهداف مباراة إنتر ميامي أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي3-1..

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل بثلاثية في الدوري الأمريكي

قاد الأسطورة الأرجنتينيةليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز مستحق على ناشفيل بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الأولى من الدور الإقصائي للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بسيطرة واضحة من إنتر ميامي، وتمكن ليونيل ميسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 بتسديدة دقيقة، قبل أن يضيف زميله تاديو ليندي الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد تمريرة رائعة من ميسي.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد النجم الأرجنتيني ليسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 96 برأسية قوية، مؤكدًا تفوق فريقه في اللقاء. بينما سجل هاني مختار هدف ناشفيل الوحيد في الدقيقة 102. ” وفقا للتقرير الرسمي الخاص ب ESPN “

ويواصل اللاعب ليونيل ميسي مسيرتة الكروية بكل نجاح وعزيمة