فيديو.. محمد كنو يتوقع تسجيل سافيتش هدف قبل مباراة الهلال والنصر

نشرت صفحة نادي الهلال السعودي على منصة إكس فيديو للاعب وسط الهلال محمد كنو وهو يتحدث إلى سافيتش، حيث أخبره كنو أنه سيحرز هدف في مرمى النصر وهو ما حدث بالفعل، حيث انتهت مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر بفوز كبير لنادي الهلال على منافسه الأقرب النصر ليباعد الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على صدارة الدوري ويؤكد الهلال أنه لن يترك بطولة دوري روشن هذا الموسم.

توقع كنو هدف سافيتش

كان الفيديو قبل خروج لاعبي الهلال إلى أرضية ملعب المباراة ليلاقوا النصر وسط حضور جماهيري كبير من جانب الفريقين، إذ تعد مباراة الهلال والنصر هي ديربي العاصمة الرياض، وقبل انطلاق المباراة أخبر محمد كنو سافيتش أنه سيسجل هدف في مرمى فريق النصر، وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة أحرز اللاعب الصربي سيرجي سافيتش هدف الهلال الأول، ويحتفل بعدها مع كنو الذي توقع له الهدف.

انتهى ديربي الرياض بين الهلال والنصر بفوز كبير لصالح الهلال بثلاثة أهداف، حيث شهدت المباراة العديد من الأحداث الهامة وسط مطالبة النصر لاحتساب ركلة جزاء وهدف ملغي بداعي التسلل، إضافة إلى طرد علي البليهي لاعب الهلال في الدقيقة 93 من المباراة، بينما أحرز نادي الهلال أهداف المباراة في الدقيقة 63 لسافيتش، قبل أن يعود ميتروفيتش ويسجل هدفين في الدقيقة 89 و92، وتنتهي المباراة على ذلك.

ترتيب الدوري بعد المباراة

يشير نادي الهلال بخطى ثابتة بعيدا عن جميع فرق الدوري يأتي في الصدارة بفارق كبير إذ لم يتبقى الهلال أي خسارة ولم يتعادل سوى مباراتين فقط، بأرقام تجعله أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم، بينما النصر رغم الأداء الجيد إلا أن الفارق اتسع بينه وبين الهلال، ويأتي الهلال في المركز الأول برصيد 41 نقطة من 13 فوز وتعادلين، بينما النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة من 11 فوز وتعادل وحيد وثلاثة هزائم.