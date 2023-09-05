«فيديو».. ظهور مفاجئ لنجم الاتحاد كريم بنزيما في قرعة كأس العالم للأندية

ظهر الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، أثناء إجراء قرعة كأس العالم للأندية منذ قليل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، والتي تقام على أرضها شهر ديسمبر المقبل.

كريم بنزيما في مباراة الاتحاد بدوري روشن - المصدر: نادي الاتحاد عبر تويتر

ويشارك نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023 بطلًا للمملكة السعودية المستضيفة للبطولة على أراضيها، وبالتحديد في مدينة جدة، وتنطلق المسابقة ديسمبر المقبل.

كريم بنزيما بالزي السعودي في قرعة كأس العالم

ولفت الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، الأنظار في قرعة كأس العالم للأندية، بشكل مفاجئ، حيث أظهر تغيير في طريقة ملابسه للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف النمور.

🚨🚨🚨 كريم بنزيما بالثوب السعودي في قرعة كأس العالم 🤩💛 pic.twitter.com/19xlQcyHe6 — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) September 5, 2023

وارتدى كريم بنزيما الجلباب الأبيض السعودي أثناء حضوره قرعة كأس العالم للأندية 2023، وظهر خلال مقطع فيديو متداول عبر منصة X، يلتقط الصور التذكارية مع جماهير ومحبي كرة القدم السعودية.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية

ويفتتح الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية في مباراة الدور الأول أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، وفي حال فاز العميد يواجه النادي الأهلي المصري في قمة عربية ساخنة بمباراة الدور الثاني.

وفي حال فاز الاتحاد على النادي الأهلي في ربع النهائي، يتأهل لنصف النهائي لمواجهة بطل كأس ليبرتادوريس، والذي يتم تحديده شهر نوفمبر المقبل.