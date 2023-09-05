“فيديو” ظهور كريم بنزيما بالثوب السعودي.. ويصرح: لا أعد الجماهير الاتحادية بأي شيء

ظهر كريم بنزيما نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالثوب السعودي المميز خلال مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي يشارك بها العميد كممثل للمملكة المستضيفة للبطولة، كونه حامل لقب دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي.

كريم بنزيما بالثوب السعودي أثناء قرعة كأس العالم للأندية - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لصحيفة الرياضية على موقع تويتر.

“فيديو” ظهور كريم بنزيما بالثوب السعودي

ووصل كريم بنزيما إلى القاعة التي احتضنت مراسم قرعة كأس العالم للأندية، مرتديًا الثوب السعودي الأبيض، في لفتة رائعة من اللاعب الفرنسي ذو الأصول العربية الجزائرية.

وجلس نجم العميد بجانب الثنائي المميز للجيل الذهبي لنادي الاتحاد، وهما أحمد جميل ومحمد نور.

🟠 وصول الأسطورة ( كريم بنزيما ) مرتدياً “ الثوب السعودي “ لـ قرعة #كاس_العالم_للاندية ويجلس بجانب جيل #الاتحاد الذهبي “ احمد جميل و محمد نور “ pic.twitter.com/pjndCn5pEe — علاء سعيد (@alaa_saeed88) September 5, 2023

تصريحات بنزيما بعد قرعة كأس العالم للأندية

وحرص كريم بنزيما على إدلاء تصريحات هامة عبر شبكة قنوات إس إس سي SSC السعودية الرياضية، عقب إجراء قرعة كأس العالم للأندية، والتي قال خلالها أنه لا يعد الجماهير الاتحادية بأي شيء.

وقال بنزيما: دائما نحاول تقديم الأأفضل بالنسبة لنا، دائما ما يساندونا في المباريات والبطولات القوية التي تقام في جدة، نأمل أن نقدم أنفسنا في البطولة أمام خصوم أقوياء للغاية، لدينا لاعبين رائعة ومميزين للغاية، وأنا متفائل بالمشاركة في المونديال ونتطلع للذهاب إلى أبعد نقطة، ولكن لا أعد الجماهير بأي شيء.

🎙 كريم بنزيما – لاعب #الاتحاد: لا أعد الجماهير الاتحادية بأي شيء، وسنقدم الأفضل بالنسبة لنا .#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/bhroYjXeph — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023

نتائج قرعة كأس العالم للأندية

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية عن مواجهة قوية بين الاتحاد السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح المونديال يوم 12 ديسمبر المقبل، فيما جاءت باقي المباريات على النحو التالي:

ربع النهائي

2- الفائز من مباراة (الاتحاد ضد أوكلاند) سيواجه الأهلي المصري.

3- كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريد دايموندز.

نصف النهائي

4- الفائز من المواجهة الأولى والثانية ضد بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتحدد حتى الآن.

5- الفائز من المواجهة الثالثة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

النهائي

الفائز من المواجهة الرابعة ضد الفائز من المواجهة الخامسة.