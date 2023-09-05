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“فيديو” ظهور كريم بنزيما بالثوب السعودي.. ويصرح: لا أعد الجماهير الاتحادية بأي شيء

محمود محمد عبد العال

ظهر كريم بنزيما نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالثوب السعودي المميز خلال مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي يشارك بها العميد كممثل للمملكة المستضيفة للبطولة، كونه حامل لقب دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي.

كريم بنزيما بالثوب السعودي أثناء قرعة كأس العالم للأندية - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لصحيفة الرياضية على موقع تويتر.

كريم بنزيما بالثوب السعودي أثناء قرعة كأس العالم للأندية - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لصحيفة الرياضية على موقع تويتر.

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“فيديو” ظهور كريم بنزيما بالثوب السعودي

ووصل كريم بنزيما إلى القاعة التي احتضنت مراسم قرعة كأس العالم للأندية، مرتديًا الثوب السعودي الأبيض، في لفتة رائعة من اللاعب الفرنسي ذو الأصول العربية الجزائرية.

وجلس نجم العميد بجانب الثنائي المميز للجيل الذهبي لنادي الاتحاد، وهما أحمد جميل ومحمد نور.

تصريحات بنزيما بعد قرعة كأس العالم للأندية

وحرص كريم بنزيما على إدلاء تصريحات هامة عبر شبكة قنوات إس إس سي SSC السعودية الرياضية، عقب إجراء قرعة كأس العالم للأندية، والتي قال خلالها أنه لا يعد الجماهير الاتحادية بأي شيء.

وقال بنزيما: دائما نحاول تقديم الأأفضل بالنسبة لنا، دائما ما يساندونا في المباريات والبطولات القوية التي تقام في جدة، نأمل أن نقدم أنفسنا في البطولة أمام خصوم أقوياء للغاية، لدينا لاعبين رائعة ومميزين للغاية، وأنا متفائل بالمشاركة في المونديال ونتطلع للذهاب إلى أبعد نقطة، ولكن لا أعد الجماهير بأي شيء.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية عن مواجهة قوية بين الاتحاد السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح المونديال يوم 12 ديسمبر المقبل، فيما جاءت باقي المباريات على النحو التالي:

ربع النهائي

2- الفائز من مباراة (الاتحاد ضد أوكلاند) سيواجه الأهلي المصري.

3- كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريد دايموندز.

نصف النهائي

4- الفائز من المواجهة الأولى والثانية ضد بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتحدد حتى الآن.

5- الفائز من المواجهة الثالثة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

النهائي

الفائز من المواجهة الرابعة ضد الفائز من المواجهة الخامسة.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2023 بالمملكة العربية السعودية - مصدر الصورة: السحبا الرسمي لكأس العالم للأندية على موقع تويتر.
نتائج قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2023 بالمملكة العربية السعودية – مصدر الصورة: السحبا الرسمي لكأس العالم للأندية على موقع تويتر.
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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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