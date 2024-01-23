فيديو.. شاهد خطأ حارس غانا أمام موزمبيق الذي صعد بمنتخب مصر لدور ال16

عاشت جماهير الكرة المصرية حالة من الترقب بالأمس، حيث نجح المنتخب المصري في حسم التأهل إلى دور ال16 بعد أن تعادل أمام منتخب كاب فيردي والذي قدم مباراة قوية أمام منتخب مصر حيث نجح المنتخب المصري في حسم الصعود من ثلاثة تعادلات، فيما ارتكب حارس غانا خطأ قاتل قبل نهاية المباراة قاد موزمبيق للتعادل وتسبب في خروج منتخب غانا رفقة موزمبيق.

مباراة غانا وموزمبيق

انتهت مباراة غانا ضد موزمبيق بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق بعد أن تقدم منتخب غانا بهدفين نجح منتخب موزمبيق في تقليل الفارق، والعودة مرة أخرى من خطأ لحارس غانا في إخراج الكرة لركلة ركنية تعادل منها منتخب موزمبيق في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

أثر الفراشة 🦋 خطأ حارس غانا كلف فريقه ركنية في الدقيقة الأخيرة تعادل بها موزمبيق 😰 فتأهلت مصر ثاني المجموعة وودعت غانا البطولة 👋🇬🇭pic.twitter.com/QjTXJ8C1nH — GOAL Arabia (@GoalAR) January 23, 2024

المتأهلين من المجموعة الثانية

نجح منتخب كاب فيردي من الجولة الثانية في حسم التأهل بالمركز الأول للدور الثاني، فيما تعادل مع منتخب مصر في المباراة الأخيرة والتي تأهل بها منتخب مصر بعد أن تعادل منتخب غانا مع موزمبيق فيما أتاحت موزمبيق الفرصة أمام منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا وموريتانيا وعدد كبير من الفرق التي تنافس على التأهل بالمركز الثالث.