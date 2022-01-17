فيديو – سرقة الهاتف المحمول لـ خالد الغندور.. التفاصيل

كشف الإعلامى خالد الغندور، نجم نادى الزمالك السابق، تفاصيل واقعة سرقة هاتفه المحمول أعلى الطريق الدائرى وتحديدا فى منطقة المعادى خلال توجهه إلى منزله فى مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك، على خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأكد خالد الغندور إنه كان متواجدا فى القاهرة الجديدة، وخلال توجهه إلى منزله بمدينة 6 أكتوبر، أمس الأحد، مستقلا سيارته أعلى الطريق الدائرى، فوجئ بأن الطريق مزدحما بسبب وجود إصلاحات متعددة.

سرقة محمول خالد الغندور

وقال خالد الغندور إنه كان يتحدث فى هاتفه وسيارته كان زجاجها مغلقا، ولكنه فوجئ بشخص يفتح الباب بسرعة، وخطف هاتفه، ثم أغلق الباب وفر مسرعا.

وأشار إلى أنه عندما نزل من سيارته وجد دراجة نارية يستقلها شخص آخر فى الطريق المعاكس ينتظر السارق الذى ركب الموتوسيكل وانطلقا سريعا.

وتابع: “الشخص اللى سرق منى الموبايل عنده حوالى 14 سنة، والموبايل لسه جديد اشتريته من كام يوم بـ32 ألف جنيه، وهما شكلهم عصابة ومخططين لكل حاجة”.

وأكد خالد الغندور أنه توجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة، والإدلاء بوصف تقريبى لمرتكب الواقعة، مشددا على أنه متأكد من القبض على هؤلاء.