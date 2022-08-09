فيديو | زيزو يحرز هدف ساحر في مرمى مصر المقاصة

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا، في مواجهة أمام نظيره نادي مصر المقاصة في الجولة ٣٠ من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز نادي الزمالك هدفين في الشوط الأول من عمر المباراة الأول لسيف الدين الجزيري، في الدقيقة ٢٥، والثاني لأحمد سيد زيزو في الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول.

فيديو هدف أحمد سيد زيزو

وينتظر جمهور الكرة المصرية موعد انتهاء الدوري المصري، وخاصةً جمهور الزمالك لمشاهدة فريقه وهو يتوج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، بعد موسم تألق فيه نادي الزمالك المصري، ويتبقى على الدوري المصري أيام قليلة وينتهي ونعرف من الحائز على لقب البطولة هذه السنة رسمياً، وعلى أي حال فالأقرب هو الفارس الأبيض نادي الزمالك.