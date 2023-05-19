فيديو تصريحات “خالد الغامدي” النارية .. لاعب نادي الشباب السعودي يفتح النار على الجميع

خالد الغامدي، لاعب نادي الشباب السعودي، بعد خسارة ناديه، أمام نادي الوحدة، بهدف بدون مقابل، صرح عدة تصريحات بخصوص هزيمة فريقه، وما وصل إليه حاله، بعد أن أصبح ترتيبه في المركز الثالث، برصيد نقاط “53 نقطة”، بفارق عدد “10 نقاط” بينه وبين نادي الاتحاد، المتربع على قمة الدوري السعودي برصيد نقاط “63 نقطة”.

خالد الغامدي وجمهور الشباب

وننشر لكم الفيديو الكامل لتصريحات الغامدي، الذي يعبر عن عدم رضاه بما وصل إليه فريق الشباب السعودي، وصرح بما معناه أن فريق الشباب كان من المفروض أن يكون متربعاً على قمة الدوري السعودي بلا منافس، ووجه كلمة لجمهور الشباب أنه لا يستحق ما يشاهده الآن من مستوي فريقه، وأكد الغامدي أنهم أدوا ما عليهم من جهد ولكن لديه عدة تصريحات، يعتبرها هي السبب في ما وصل إليه الفريق الآن، ونحن ننشر لكم الفيديو الكامل لتصريحات، خالد الغامدى لاعب نادي الشباب السعودي، والتي يبحث عنه الجميع.

من هو خالد الغامدي

الاسم بالكامل:خالد احمد الغامدي

الجنسية: سعودي

من مواليد “الخبر”سنة 1988 في 28 مارس ويبلغ من العمر”35 عاماً”.

يلعب لنادي الشباب السعودي.

يلعب في مركز الدفاع.

يرتدي القميص رقم “12”.

الفرق التي لعب لها الغامدي

النادي المدة القادسية 2009–2011 النصر 2011–2019 الرائد (إعارة) 2019 الفيصلي 2019–2020 الشباب 2020 2012 المنتخب الوطني السعودي

تصريحات خالد الغامدي في فيديو

وبعد ان قدمنا لكم نبذة عن “خالد الغامدي” ومشواره الكروي وعمره، حيث انه لاعب خبير، وحقق نجاحات كبيرة وكثيرة، في مجال كرة القدم، منذ ان بدأ مشواره مع الاحتراف في عام 2009 مع القادسية ومروراً بالرائد والنصر والفيصلي، ووصولاً للشباب السعودي، سنتعرف ونستمع سويا إلى تصريحاته النارية التي ظهرت اليوم ضمن تريندات جوجل.