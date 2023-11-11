فيديو.. النصر يتقدم على الوحدة في الشوط الأول بهدفين ولا أروع

يلعب نادي النصر حالياً في الجولة الثالثة عشرة ضد فريق الوحدة السعودي ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، ويتقدم نادي النصر على الوحدة بهدفين نظيفين سجلهما إلكيس تيليس وعبد الإله العمري، وانتهى الشوط الأول بنتيجة هدفين نظيفين في انتظار نتيجة الشوط الثاني.

تشكيل نادي النصر

ويلعب نادي النصر بتشكيلة تتكون من العقيدي في حراسة المرمى والغنام والعمري وال فتيل وإليكس تيليس في خط الدفاع، بينما يلعب في خط الوسط كل من سامي النجعي وبروزوفيتش وأوتافيو، وفي خط الهجوم يلعب كلاً من تاليسكا وكريستيانو رونالدو وساديو ماني.

سجل الهدف الأول اللاعب تيليس في الدقيقة 11 من عمر المباراة ثم أتبعه المدافع عبد الإله العمري بالهدف الثاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، ويأمل نادي النصر في تحقيق الفوز والحفاظ على المركز الثاني وملاحقة نادي الهلال المتصدر.