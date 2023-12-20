فيديو.. الإعلان الرسمي لبطولة كأس أمم آسيا 2024 تحت شعار “هَيّا آسيا”

يترقب جمهور كرة القدم الآسيوية الحدث الرياضي الأكبر في القارة عندما تنطلق بطولة كأس أمم آسيا 2024 في شهر يناير المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخب آسيوي، تستضيف قطر مباريات البطولة، حيث نجحت الدوحة في تقديم مستوى متميز عندما استضافت كأس العالم في العام الماضي، فيما من المنتظر أن تحقق البطولة نجاح وحضور جماهيري كبير في النسخة القادمة، والتي تضم منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

كأس أمم آسيا 2024

الإعلان الرسمي لكأس آسيا 2024

يُظهر الإعلان الرسمي لبطولة آسيا 2024 مدينة الدوحة التي تستضيف البطولة حيث تهبط طائرة في مطار الدوحة تحمل معها جماهير من مختلف القارة الآسيوية، ويشارك في الفيديو عدد كبير من نجوم وفنانين قطر، فيما تنطلق البطولة تحت شعار “هَيّا آسيا” خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير.

كل أحلام المنتخبات الآسيوية، وصيحات الجماهير، وأجواء كرة القدم الفَلّة، والمشاعر والذكريات الحلوة، والتجارب داخل الاستادات وخارجها، تجتمع هنا في قطر. كل القلوب عندنا!#كأس_آسيا2023 من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 هل ستترك هذا الحدث يفوتك؟ #هَيّا_آسيا pic.twitter.com/f4ZsnPSrUd — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) December 20, 2023

المنتخبات المشاركة في آسيا 2024

تشارك في بطولة أمم آسيا 2024 مجموعة كبيرة من المنتخبات الآسيوية، والتي تم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتم توزيع المنتخبات كالتالي: