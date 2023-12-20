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فيديو.. الإعلان الرسمي لبطولة كأس أمم آسيا 2024 تحت شعار “هَيّا آسيا”

محمد عثمان

يترقب جمهور كرة القدم الآسيوية الحدث الرياضي الأكبر في القارة عندما تنطلق بطولة كأس أمم آسيا 2024 في شهر يناير المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخب آسيوي، تستضيف قطر مباريات البطولة، حيث نجحت الدوحة في تقديم مستوى متميز عندما استضافت كأس العالم في العام الماضي، فيما من المنتظر أن تحقق البطولة نجاح وحضور جماهيري كبير في النسخة القادمة، والتي تضم منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

كأس أمم آسيا 2024

كأس أمم آسيا 2024

الإعلان الرسمي لكأس آسيا 2024

يُظهر الإعلان الرسمي لبطولة آسيا 2024 مدينة الدوحة التي تستضيف البطولة حيث تهبط طائرة في مطار الدوحة تحمل معها جماهير من مختلف القارة الآسيوية، ويشارك في الفيديو عدد كبير من نجوم وفنانين قطر، فيما تنطلق البطولة تحت شعار “هَيّا آسيا” خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير.

المنتخبات المشاركة في آسيا 2024

تشارك في بطولة أمم آسيا 2024 مجموعة كبيرة من المنتخبات الآسيوية، والتي تم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتم توزيع المنتخبات كالتالي:

  • المجموعة الأولى: (قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان).
  • المجموعة الثانية: (أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند).
  • المجموعة الثالثة: (إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين).
  • المجموعة الرابعة: (اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام).
  • المجموعة الخامسة: (كوريا الجنوبية، الاردن، ماليزيا، البحرين).
  • المجموعة السادسة: (السعودية، تايلاند، قيرغستان، عمان).
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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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