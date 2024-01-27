فياريال يقتل برشلونة بخسارة قاسية.. وريال مدريد ينجو من فخ لاس بالماس

تعرض نادي برشلونة لخسارة مذلة أمام ضيفه فياريال بنتيجة 5-3 مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

من لقاء برشلونة وفياريال - مصدر الصورة: حساب برشلونة على تويتر

وتجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما ارتفع رصيد فياريال إلى 23 نقطة في المركز 14.

وفي إطار الجولة ذاتها، نجح ريال مدريد في خطف انتصار ثمين على أرض نظيره لاس بالماس بنتيجة 2-1.

ثنائية ريال مدريد حملت توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي تشواميني في الدقيقتين 65 و84 على الترتيب، علما بأن المباراة شهدت غياب اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه جيرونا.

فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وبالعودة لأحداث مباراة برشلونة وفياريال، فقد تقدم فريق “الغواصات الصفراء” في الدقيقة 41 عن طريق جيرارد مورينو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فياريال على برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل فياريال، هدفه الثاني عن طريق لاعبه إلياس أخوماش في الدقيقة 54.

لكن برشلونة انتفض ورد بثلاثية عن طريق إلكاي جوندوجان وبيدري وإريك بايلي لاعب فياريال بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح البارسا.

وفي الدقيقة 84، سجل جونزالو جيديش هدف تعادل فياريال، لتصبح النتيجة 3-3، قبل نجاح فريقه الغواصات الصفراء في تسجيل هدفين خلال الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة البارسا 3-5.