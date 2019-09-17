فوز نابولي على ليفربول بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا 2019-2020

استهل فريق نابولي أولى مباريات دوري أبطال أوروبا بفوز محقق على فريق ليفربول الإنجليزي، حيث خسر فريق ليفربول أمام نابولي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم 17/9/2019 في الساعة التاسعة على ملعب ساو باولو وأحرز الهدف الأول لصالح نابولي درايس مارتينيز في الدقيقة الثانية والثمانين، وأحرز فيرناندو يورينتي الهدف الثاني في الوقت الإضافي ليؤكد فوز نابولي في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا ويعلن سقوط الريدز.







وقال كلوب في أحد تصريحاته بعد هزيمة فريقه ليفربول: “نابولي قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا”.







وأضاف كلوب: “إذا كانت لديك خطة جيدة ولاعبون جيدون، فلن تكون في حاجة إلى امتلاك أفضل فريق في العالم من أجل الحصول على لقب هذه البطولة”.

وأكمل حديثه قائلاً:”عليك فقط أن تقدم أداءً جيدًا في التوقيت المناسب”.

وبذلك تنجح نابولي بحصد أول ثلاث نقاط لها في دوري أبطال أوروبا وحصد فوز ثمين على الريدز في الدقائق الأخيرة من المباراة .

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام تشيلسي







ويستعد الريدز للقائه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم 22/9/2019 وتعتبر هذه المواجهة من أصعب المواجهات التي تواجه كلا الفريقين في الدوري الإنجليزي.