فوز منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم 4-1 و هزيمة منتخب السعودية في مباراة ودية







فوز منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم 4-1 و هزيمة منتخب السعودية في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على إستاد السويس اليوم 7/9/2019 في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية، والتي فاز فيها منتخب الفراعنة “منتخب مصر” على منتخب السعودية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب السعودي، ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي يتم عقدها في مصر في شهر نوفمبر القادم







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وحصلت قناة أون سبورت على حق بث وإذاعة المباراة التي جمعت بين فريق منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب السعودية والتي فاز فيها منتخب مصر بأربعة أهداف نظيفة وتلقى منتخب السعودية الهزيمة المُرة.

أهداف مباراة منتخب مصر الأوليمبي و منتخب السعودية في مباراتهما الودية







سجل الهدف الأول طاهر محمد طاهر من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء أحمد الغندور في الدقيقة الثانية نتيجة لعرقلة رمضان صبحي من قبل لاعب منتخب السعودية في منطقة الجزاء وسجل الهدف الثاني لاعب النادي الأهلي رمضان صبحي من ركلة جزاء احتسبها أحمد الغندور نتيجة عرقلة أحمد فتوح لاعب الزمالك في منطقة الجزاء في الدقيقة الحادية عشر وسجل الهدف

الثالث لاعب الزمالك أحمد فتوح من تسديدة من منطقة العمليات من أسيست رائع من لاعب الأهلي أحمد ياسر ريان ويختتم لاعب الأهلي صلاح محسن أخر أهداف منتخب مصر في الدقيقة 25 بعد أسيست رائع من رمضان صبحي وسجل منتخب السعودية هدف في الدقيقة 29 عن طريق لاعبه عبد الإله العَمرِي من كرة عرضية

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