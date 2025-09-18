فوز كاسح للنصر السعودي في غياب رونالدو.. شاهد التفاصيل

تمكن فريق النصر السعودي من حصد فوزًا كبيرًا على مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 5-0، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2.

أهداف النصر

وجاءت البداية عندما قص عبد الرحمن غريب شريط التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 14، وأضاف البرازيلي أنجيلو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يعزز ويسلي التفوق بالهدف الثالث عند الدقيقة 59.

ثم تمكن الفرنسي كينجسلي كومان مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة 89، واختتم السنغالي ساديو ماني الخماسية في الدقيقة الأخيرة ليؤكد تفوق “العالمي” خارج الديار.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة شهدت غياب القائد كريستيانو رونالدو عن القائمة بقرار فني من المدرب لويس كاسترو، الذي فضل إراحته، بينما شارك كومان و ساديو ماني من علي مقاعد البدلاء ونجح الثنائي في ترك بصمتهما بهدفين رابع وخامس في الدقائق الأخيرة.

تشكيل النصر في المباراة:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سعد الناصر – إينيجو مارتينيز – عبد الإله العمري – سلطان الغنام

خط الوسط: أنجيلو جابرييل – عبد الله الخيبري – عبد الرحمن غريب

وفي سياق آخر، تعرض المدافع سعد الناصر لإصابة عبارة عن تمزق في المفصل، على أن تحدد مدة غيابه بعد استكمال الفحوصات الطبية.