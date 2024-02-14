فوز ثمين لريال مدريد خارج الديار أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد الإسباني، فوزا ثمينا أمام مضيفه لايبزيج الألماني، بهدف دون رد 1-0 مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فرحة لاعبي ريال مدريد - مصدر الصورة: حساب ريال مدريد على تويتر

الشوط الأول انتهى على إيقاع التعادل السلبي بدون أهداف بين ريال مدريد ولايبزيج.

وفي الشوط الثاني، كثف ريال مدريد من هجماته من أجل هز الشباك.

وفي الدقيقة 48، نجح اللاعب المتألق إبراهيم دياز، في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد.

وفشل لاعبو لايبزيج في هز شباك ريال مدريد على مدار 90 دقيقة، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف “الفريق الملكي” بهدف دون رد.

يذكر أن ريال مدريد خاض مباراة لايبزيج، دون خدمات نجمه الأول الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الميرنجي أمام جيرونا بالدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي برباعية دون رد 4-0.

ويتجدد اللقاء بين ريال مدريد ولايبزيج، في السادس من شهر مارس/آذار المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ريال مدريد مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا من جديد، بعدما توج به الفريق الملكي لآخر مرة في موسم 2021-2022، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد 1-0 من توقيع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، علما بأن المباراة أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.