فوز المنتخب الجزائري وحلم البطولة أصبح قريبا لكل العرب

لقد فازت وحققت الجزائر علي نيجيريا بهدفين احرزهما رياض محرز أحرز الهدف الأول في الدقيقة الأربعون من الشوط الأول باحتراف ومهاره كبيره ثم في الشوط الثاني احرز أوديون ايجالو هدف التعادل في الدقيقة الثانية والسبعون ليجعل تحدي صعبا والمنافسة غليظه والجماهير في حيره كبيره حيث أن المباراة في الدقائق الأخيرة كان باقي ثمانيه عشر دقيقه علي انتهاء المباراة والجمهور الجزائري لا يريد اللجؤ إلي ركلات الترجيح بل يريد نصرا عزيزا.

تحقيق الهدف لرياض محرز

ثم اثلج علي صدورهم الهدف الذي احرزه النجم الكبير رياض محرز الذي كان متألقا طوال المباراة وكان هدفه في الدقيقة الثانية والتسعين من زمن الشوط الثاني مما جعله يأهل فريقه للنهائي مع السنغال الذي فاز علي تونس بهدف مقابل لا شئ وستكون المباراة النهائية يوم الجمعة القادمة 19-7-2019 ومع توقعات جميع المصريين أن سيكون النصر للجزائر لكننا لا نضمن لكم تن ستنجح هذه التوقعات بنسبه 100% فدائما هناك احتمالات وهناك أراء وتوقعات اخري للمحللين ولكن هذا ما يتمناه ويتوقعه الشعب العظيم والجمهور المصري للعبه كره القدم ومع الرغم بان الجزائر منتخب قوي ويمتلك لاعبين أقوياء إلا أن المفاجآت تحدث ولا يمكن ضمان أي شئ من التوقعات فلقد رأينا ماذا حصل في المباريات السابقة من قبل.

خساره مصر والمغرب في الدور16

فقد خرجت مصر وخرجت المغرب من الدور 16 ومع ذلك نتمنى أن ينتصر ويفوز المنتخب الجزائري ويفوز بهذه البطولة التي تعد من انجح البطولات التي تقام علي ارض أفريفيا حتي الآن وذلك لان مصر أقامتها علي اعلي تنسيق واحسن مستوي، واعلي جهود كما تقام في الدول المتقدمة ونتمنى أن تكون البطولة من مصير المنتخب الجزائري الذي يستحق هذه البطولة بكل جداره وثقه لأنه يلعب كره قدم نظيفه ونتمنى له التوفيق والنصر من قلوبنا ويتوجهوا لمواجهه السنغال بالفوز والنصر العظيم.