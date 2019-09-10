فوز الفلبين.. ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

جدول ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 المزدوجة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023 هو أهم ما يشغل تفكير جماهير كرة القدم السورية في كل مكان، حيث نقدم لكم ترتيب فرق مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم ومركز المنتخب السوري بعد كل جولة من الجولات الثمانية من تلك المرحلة من التصفيات، يذكر أن تلك المرحلة تصم ثماني مجموعات يصعد لنهائيات آسيا وإلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال 12 منتخب وهم “أوائل المجموعات الثماني، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني”.







ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 الان كأس العالم آسيا

بداية كانت أكثر من رائعة للمنتخب السوري، بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم منتخب نسور قاسيون، وفوزه الكبير في الجولة الأولى على الفلبين خارج الديار بنتيجة 5-2، منتخب الصين أقوى المنافسين للمنتخب السوري لم يلعب في الجولة الأولى، وسيلعب المنتخب الصيني بداية من الجولة الثانية عندما يواجه منتخب جزر المالديف.







هذا ويذكر أن منتخب جزر المالديف حصل في الجولة الاولى على ثلاث نقاط بعد الفوز على منتخب غوام أضعف فرق تلك المجموعة، منتخب الفلبين في بداية الجولة الثانية من جدول ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022، تغلب على منتخب غوام بنتيجة 4-1، ليحقق أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 المزدوجة المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط 1 سوريا 1 1 0 0 3 3 2 المالديف 1 1 0 0 1 3 3 الفلبين 2 1 0 1 -1 3 4 الصين 5 غوام 2 0 0 2 -7 0