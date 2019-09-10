ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022
ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022
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فوز الفلبين.. ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

بواسطة محمد عطا الله 0

جدول ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 المزدوجة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023 هو أهم ما يشغل تفكير جماهير كرة القدم السورية في كل مكان، حيث نقدم لكم ترتيب فرق مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم ومركز المنتخب السوري بعد كل جولة من الجولات الثمانية من تلك المرحلة من التصفيات، يذكر أن تلك المرحلة تصم ثماني مجموعات يصعد لنهائيات آسيا وإلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال 12 منتخب وهم “أوائل المجموعات الثماني، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني”.



ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 الان كأس العالم آسيا

بداية كانت أكثر من رائعة للمنتخب السوري، بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم منتخب نسور قاسيون، وفوزه الكبير في الجولة الأولى على الفلبين خارج الديار بنتيجة 5-2، منتخب الصين أقوى المنافسين للمنتخب السوري لم يلعب في الجولة الأولى، وسيلعب المنتخب الصيني بداية من الجولة الثانية عندما يواجه منتخب جزر المالديف.



هذا ويذكر أن منتخب جزر المالديف حصل في الجولة الاولى على ثلاث نقاط بعد الفوز على منتخب غوام أضعف فرق تلك المجموعة، منتخب الفلبين في بداية الجولة الثانية من جدول ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022، تغلب على منتخب غوام بنتيجة 4-1، ليحقق أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 المزدوجة
المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
1سوريا110033
2المالديف110013
3الفلبين2101-13
4الصين
5غوام2002-70


محمد عطا الله

    محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا
    بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم
    من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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