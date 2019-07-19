فوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019 ... فوز الجزائر علي السنغال في نهائي أمم افريقيا

كنتيجة مبهرة وسعيدة جدا فوز منتخب الجزائر العربي الشقيق في اخر مباريات كأس الأمم ألإفريقيا المقامة بمصر لعام 2019 ضد منتخب السنغال بأسرع هدف في بطولة الأمم الأفريقية لهذا العام حيث تم تسجيل الهدف خلال 79 ثانية فقط من بداية المباراة و الذي سجله اللاعب بغداد بونجاح ليسمح لفريقه بالفوز و الحصول علي كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حصل عليه المرة الأولي في عام 1990 و منع السنغال من الحصول عليه حيث كانت هذه ستكون المرة الأولي لمنتخب السنغال للفوز بكأس أمم إفريقيا إذا استطاع التغلب علي الجزائر.

فوز الجزائر علي السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

انتهاء مباراة الجزائر و السنغال اليوم بهدف للجزائر مقابل لا شئ لمنتخب السنغال وتنتهي المباراة لصالح فريق الجزائر ليحصد كأس الأمم آلأفريقية لهذا العام ليتوج بلقب البطولة.

مبارك لاخواننا الجزائريين الذين حضروا من كل مكان لمصر لمتابعة نهائي أمم إفريقيا اليوم و مبارك لهم الفوز بكأس أمم إفريقيا كما حضر العديد من المصريين هذه المباراة ليشاركوا مع إخوانهم الجزائريين التشجيع حيث اظهروا أن العرب وحدة واحدة من خلال هذه المباراة فقد علت صرخات التشجيع في قلب الملعب باسم مصر خاصة بعد العرض النهائي التي أبدعت مصر فيه كما أظهرت الجزائر احترامها للعرض حيق أشادت صحف و جرائد الجزائر بهذا العرض الرائع.