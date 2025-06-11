فهد بن نافل يوضح سر فشل إتمام الهلال السعودي صفقات عالمية لـ كأس العالم للأندية

أعلن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، أسرار فشل الصفقات التي سعى النادي العاصمي للتعاقد معها، خلال فترة الانتقالات “الاستثنائية” التي منحها اتحاد كرة القدم “فيفا” للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وشهدت الأسابيع الماضية، مساعى مكثفة من جانب نادي الهلال بكل قوة، للتعاقد مع العديد من الصفقات العالمية، مثل:

برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد.

فيكتور أوسيمين من نابولي.

ثيو هيرنانديز من ميلان.

خوسيه أنخيلينو من روما.

فيكتور جيوكيريس من سبورتنج لشبونة.

ولكن كل هؤلاء اللاعبين رفضوا فكرة الانتقال لفريق الهلال السعودي، خلال الفترة الحالية، رغم ضخامة العروض المالية، ومشاركة الفريق بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض الهلال منافسات مونديال الأندية ضمن نطاق المجموعة الثامنة، بجانب أندية ريال مدريد الإسباني، رد بول سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

وصرح فهد بن نافل في تصريحات أبرزها حساب نادي الهلال السعودي على منصة “إكس” قائلاً:

“أحببت أن أوضح الخطوات القادمة للجمهور، واستعدادات الموسم المقبل، العمل للبطولة بدأ منذ فترة طويلة، وكان العمل المهم والذي تكلل بالنجاح هو التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي”.

“إنزاجي أحد أفضل المدربين على مستوى العالم، وهو نقلة على المستوى الفني والتكتيكي لنادي الهلال، وإن شاء الله التعاقد معه ينقل الفريق لمستوى أعلى، ويؤتي ثماره، وطموحاتنا تحقيق بطولات أكثر في المواسم المقبلة”.

“الجهاز الفني يحتاج إلى أدوات معينة، وعملنا لجلب إضافات ترتقي بمستوى الهلال، ولكن لم نوفق لضيق الوقت، وحدوث مزايدات غير منطقية”.

سبب عدم إبرام الهلال صفقات جديدة

“رأينا أن نشارك في بطولة مونديال الأندية 2025 بالتشكيلة الحالية ثم نتشاور مع المدير الفني الإيطالي في احتياجاته للموسم المقبل 2024/2025”.

“فترة الانتقالات الاستثنائية التي تسبق كأس العالم للأندية الخيارات فيها ليست مثل الفترة الصيفية التي يكون فيها خيارات أوسع”.

“اللاعبين بعد موسم طويل يفضلون الاستعداد مع الفريق في الفترة التحضيرية وليس بهذا الوقت الضيق، وهذا يعطينا الوقت مع الجهاز الفني لتحقيق متطلباتهم”.

“أوجه رسالة لجمهور الهلال بأن دعمهم مهم هم العون للمجموعة والفريق، نحن نعمل ونجتهد وقد نخطئ، ونسعى لتصويب الأخطاء”.

“نحاول العمل على ريادة نادينا الغالي، استقطبنا إنزاغي والجهاز المعاون، وهي مرحلة تحتاج وقتاً، وسنلبّي كل هذا الفترة المقبلة”.