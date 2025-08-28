أخبار الرياضة

فهد المفرج يعدل عن قراره الرحيل عن الهلال

أحمد مراد

نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» خبرا هاما بشأن عودة فهد المفرج من جديد إلى نادي الهلال السعودي، وأكدت عن مصادر خاصة بها أن الرجل عدَل عن قراره الرحيل عن الأزرق.

فهد المفرج يعدل عن قراره الرحيل عن الهلال

جاء ذلك بعد العديد من المحاولات والطلبات المتكررة الكثيرة من الأعضاء العاملين بشركة النادي، لكن حتى الآن لم يتم التأكد من مسمى المنصب الذي قد يشغله حال عاد فعليا إلى الزعيم.

والمفرج من الأسماء اللامعة في تاريخ نادي الهلال، حيث كانت خدماته للنادي ملء السمع والبصر وقت أن كان لاعبا، وإداريا، وكذلك عضوا في مجلس الإدارة.

يشار إلى أنه ومنذ ترشح الأمير نواف بن سعد لرئاسة مجلس إدارة «شركة النادي» لم تكد تتوقف المطالبات بعودة المفرج والاستمرار في عمله بالنادي.

وهناك أخبار متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة “إكس” بأن المفرج قد عاد فعليا إلى منصبه بنادي الهلال، وشارك اليوم الخميس في التحضيرات الخاصة بفريق الهلال استعدادا لمباراة الأزرق ضد الرياض.

وتولى فهد المفرج منصب الإدارة التنفيذية في نادي الهلال آخر موسمين، وله إنجازات كبيرة مع الزعيم، حيث حقق 41 بطولة، توزعت كالآتي:

  • 21 لقب وهو لاعب في فريق الهلال.
  • 8 ألقاب وهو مديرا لكرة القدم.
  • 12 بطولة وهو يعمل عضوا في مجلس الإدارة ومديرا تنفيذيا.

جدير بالذكر أن نادي الهلال يخطط لتعيين رئيس تنفيذي، وكذلك مدير رياضي، وقد يشغل المفرج أحد هذه المناصب حال عودته بقرار نهائي منه شخصيا.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.