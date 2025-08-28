فهد المفرج يعدل عن قراره الرحيل عن الهلال

نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» خبرا هاما بشأن عودة فهد المفرج من جديد إلى نادي الهلال السعودي، وأكدت عن مصادر خاصة بها أن الرجل عدَل عن قراره الرحيل عن الأزرق.

جاء ذلك بعد العديد من المحاولات والطلبات المتكررة الكثيرة من الأعضاء العاملين بشركة النادي، لكن حتى الآن لم يتم التأكد من مسمى المنصب الذي قد يشغله حال عاد فعليا إلى الزعيم.

والمفرج من الأسماء اللامعة في تاريخ نادي الهلال، حيث كانت خدماته للنادي ملء السمع والبصر وقت أن كان لاعبا، وإداريا، وكذلك عضوا في مجلس الإدارة.

يشار إلى أنه ومنذ ترشح الأمير نواف بن سعد لرئاسة مجلس إدارة «شركة النادي» لم تكد تتوقف المطالبات بعودة المفرج والاستمرار في عمله بالنادي.

وهناك أخبار متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة “إكس” بأن المفرج قد عاد فعليا إلى منصبه بنادي الهلال، وشارك اليوم الخميس في التحضيرات الخاصة بفريق الهلال استعدادا لمباراة الأزرق ضد الرياض.

وتولى فهد المفرج منصب الإدارة التنفيذية في نادي الهلال آخر موسمين، وله إنجازات كبيرة مع الزعيم، حيث حقق 41 بطولة، توزعت كالآتي:

21 لقب وهو لاعب في فريق الهلال.

8 ألقاب وهو مديرا لكرة القدم.

12 بطولة وهو يعمل عضوا في مجلس الإدارة ومديرا تنفيذيا.

جدير بالذكر أن نادي الهلال يخطط لتعيين رئيس تنفيذي، وكذلك مدير رياضي، وقد يشغل المفرج أحد هذه المناصب حال عودته بقرار نهائي منه شخصيا.